Alianza País eligió nueva directiva en Guayas y enfrenta reto de la renovación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Teatro Centro Cívico de Guayaquil se tiñó de verde flex la mañana y tarde de este sábado 19 de mayo del 2018 durante la convención provincial del Movimiento Alianza País (AP), en la que se eligió la nueva directiva de la organización política en Guayas.

Cientos de simpatizantes ondearon banderas y tocaron sus vuvuzelas en un escenario que se quedó corto. La asamblea validó la propuesta de un comité proponente de la nueva dirección provincial. El sociólogo Rommel Salazar fue posesionado como director provincial de AP en Guayas; y Daniel Avecilla, alcalde de Yaguachi, fue juramentado como subdirector.



“Han pretendido amedentrarme diciendo: ‘no te hagas cargo de un muerto, estas hipotecando tu futuro político, el movimiento Alianza País ya no existe’, yo les he respondido categóricamente que no es así, compañeros. (…) Aquí esta la prueba concluyente...”, indicó Salazar en su discurso.



El nuevo director provincial indicó que su gestión irá encaminada al florecimiento de la organización y a su consolidación de cara a las elecciones seccionales de marzo de 2019. Y sugirió que se allanará el camino del actual gobernador José Francisco Cevallos en su candidatura a la Prefectura del Guayas, aunque Cevallos no pudo asistir a la convención.



En los discursos de orden se hizo énfasis en el reto que supone la renovación para el movimiento, fragmentado por la separación del ala correísta ahora opositora al gobierno del presidente Lenín Moreno. También se insistió en la posibilidad de un futuro para la organización sin los excompañeros que contribuyeron a consolidar el partido por 10 años. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, también vicepresidenta de AP, fue recibida a coro con un grito reinvidincativo del auditorio: “Somos País, somos País, somos País”.



“Hemos experimentado a lo largo de estos últimos 11 meses emociones encontradas”, reconoció Ricardo Zambrano, secretario nacional del Movimiento. “Nos embargó cierta tristeza y decepción con la partida de compañeros quienes no comprendieron el momento que atravesó el Ecuador tras haberse resquebrajado económicamente, que terminaron por exacerbar la opinión publica, desconectar al movimiento de las bases y dividir nuestra organización”.



Complementan el nuevo directorio provincial de AP, el asambleísta Alberto Arias, como secretario de Organización Territorial y Gastón Bustamante, elegido como secretario de Acción Política. Entre los comisionados provinciales también fueron posesionados Anita Oñate, Diana Cuello, Juan Salazar e Ignacio Figueroa.



La vicepresidenta María Alejandra Vicuña advirtió en su discurso de los grandes desafíos que enfrenta el movimiento y llamó a cerrar filas en torno a una “férrea unidad”, aunque sin que ello implique abandonar el debate democrático, o la ausencia de crítica, autocrítica y disenso, explicó.