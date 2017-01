Alexis Mera pedirá la lista de funcionarios de Odebrecht que estuvieron en el país los últimos 30 años para enviarla a Brasil

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera anunció que pedirá la lista oficial de los funcionarios de la compañía Odebrecht que estuvieron en el país los últimos 30 años para enviarla a Brasil y así facilitar las investigaciones en este caso.

Mera dio estas declaraciones este viernes 27 de enero del 2017, a su arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, luego de que viajara a Brasil para investigar el caso Odebrecht.



A su salida del aeropuerto, pasadas las 15:30, el Secretario Jurídico informó que acudió “al Ministerio Público Federal de ese país, a nombre del presidente de la República, Rafael Correa pidiendo que se nos facilite y comparta la información de eventuales actos de corrupción efectuados en el Ecuador en los últimos 30 años”.



Dijo que en este momento la información en Brasil es reservada a menos que se pida una cooperación internacional, la cual ya fue presentada. “Pero en este momento no se puede ir a una oficina judicial allá y pedir información porque no hay nombres”.



Según Mera, hay cosas que si se pueden hacer para facilitar las investigaciones como enviarles la información de todos los funcionarios de Odebrecht que estuvieron en Ecuador. “Y lo voy hacer. Apenas llegue a Quito pediré esa información”.



El objetivo de esto, es saber si dentro de esa lista de funcionarios que trabajaron en el país se encuentra alguno, que se haya declarado culpabable. “Los cuales podrían haber confesado actos de corrupción de esta empresa en Ecuador”.



El Secretario Jurídico explicó que en Brasil hay 77 funcionarios Odebrecht que han solicitado cooperación eficaz. “Es decir, han contado cómo ellos corrompieron a autoridades de todo el mundo para recibir una reducción de su pena”. Esto ha pasado por ejemplo en Colombia y Perú. “Por ejemplo, en Perú, hubo un alto funcionario que vivió allá y que ahora está en este grupo de 77 que está siendo investigado”, sostuvo.



Sobre una supuesta lista donde aparecen nombres de 18 personas que supuestamente fueron sobornadas por la empresa Odebrecht, Mera señaló que no hay nada oficial. “Los nombres que salieron la semana pasada parecen que son de una empleada que lo sacó hace muchos años, pero no es un documento público. No es suficiente para acusar”.



Al consultarle sobre los mensajes del presidente Correa, en su cuenta de Twitter, sobre esta supuesta lista, dijo que hay cosas que llaman la atención. “Si se revisa los nombres de esas personas son casi todos los que trabajaron en el trasvase de Daule – Peripa en el 87. Así que no creo que sea el invento de alguien que se trasnochó en Brasil y mandó los nombres en portugués. Hay una coincidencia muy grande que hay que investigar. Y ahí hay muchos nombres que yo creo que podrían empatar”.



Indicó que el intercambio de información entre Brasil y Ecuador sobre este caso lo va a realizar la Fiscalía. “Hay que seguir investigando los nombres. Lo que pasa es que ustedes deben reconocer es que las personas que han corrompido se saben corruptos y ahora se van a fugar pero eso no se puede saber. No nos echen la culpa si se fugan”.