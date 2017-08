Carlos Pareja Yannuzelli va a la Fiscalía por caso de lavado

Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, volvió el jueves 17 de agosto del 2017 a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en la indagación previa (reservada), abierta en contra del exfiscal Galo Chiriboga.

En la diligencia, el exdirectivo decidió guardar silencio, por lo que fue trasladado nuevamente al CDP de Quito, donde permanece detenido desde el viernes pasado.

Ese día, las autoridades lo cambiaron de centro de rehabilitación, para que no coincidiera en la Cárcel 4 con el exministro Carlos Pareja Yannu­zzelli, quien se entregó a la Justicia luego de permanecer casi un año prófugo en EE.UU.



Precisamente, la indagación previa en contra de Chiriboga guarda relación con Pareja Yannuzzelli. La Fiscalía indaga si el exfiscal alertó al exministro de Hidrocarburos para que huyera en septiembre del 2016, antes de que fuera imputado por el caso Petroecuador.



Pareja Yannuzzelli ha asegurado que el entonces Fiscal lo llamó y le comentó que le había llegado información comprometedora desde Panamá.



Esto fue desmentido por Chiriboga el lunes, cuando amplió su versión en la Fiscalía, dentro de la indagación que hay en su contra.

Pareja va hoy a la Fiscalía



Para la mañana del viernes 18 de agosto está previsto que el exministro acuda a la Fiscalía para dar su declaración libre y voluntaria, sobre una investigación por posible lavado de activos. La diligencia será a las 09:00.



Reinaldo Zambrano, abogado del exfuncionario, evitó dar detalles de esta comparecencia, pues dijo que aún estudia la estrategia de defensa.



Sobre el acuerdo de cooperación eficaz, el jurista sostuvo que esta mañana se reunirá con autoridades de la Fiscalía para analizar esos detalles. A través de un comunicado, Pareja Yannuzzelli ha señalado que no dirá nada mientras no se concrete ese convenio.



El Código Integral Penal (art. 491) señala que la colaboración eficaz debe contribuir al descubrimiento de todo el esquema de un delito y sus responsables, sobre todo de los cabecillas. Para concretar ese apoyo, la Fiscalía y el sospechoso deben firmar un convenio con todos los detalles de la cooperación. El contenido de esto se mantendrá en reserva, según lo estipula el COIP.



Si el apoyo del exministro permite descubrir toda la trama de corrupción en la estatal petrolera, él podría beneficiarse de hasta el 90% de la reducción de la pena. Lo que aún no está claro es si el beneficio aplica para un solo proceso o para todas las investigaciones que hay en su contra.