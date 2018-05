Alcaldes apuntan a prefecturas, y viceversa en las elecciones del 2019

LEA TAMBIÉN

La eliminación de la reelección indefinida no les obliga a abandonar ‘del todo’ el poder. Tras la supresión de esa figura, varios alcaldes y prefectos que estarán impedidos de repetir, ya piensan en una nueva aspiración para el 2019: una dignidad distinta a la que ejercieron durante los últimos años.

El referendo de febrero pasado reconfiguró las aspiraciones de los dignatarios. Son 47 alcaldes y 15 prefectos los que no podrán postularse nuevamente para el mismo cargo.



Con este escenario, algunos analizan no dejar de lado sus actividades de política pública. Así sucede en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena.



Clemente Bravo, alcalde del cantón orense Santa Rosa, da por hecho que tratará de “romper esquemas” frente a los partidos tradicionales (AP-PSC), en la carrera por la Prefectura. Se postulará por el movimiento local Sur.



Tras ser Alcalde desde el 2000, dice que irá a esa otra dignidad en representación de los montuvios y agricultores. El objetivo es hacer de El Oro una provincia “innovadora”.



Asegura que no se trata de ambición personal de poder. “Lo hacemos por honor y dignidad, estamos convencidos de que así como transformamos Santa Rosa, cantón en el que se toma agua de la llave, lo haremos con la provincia”.

En Santa Elena, el prefecto Patricio Cisneros contó que volvería a buscar la Alcaldía de La Libertad, que ya encabezó durante tres períodos (entre 1996-2004). Esa localidad es considerada por él como el bastión de su movimiento: Creyendo en Nuestra Gente.



Recordó que durante su gestión se impulsaron productivamente las comunas de la Península. Y que en La Libertad la gente ha reconocido proyectos como la regeneración urbana que impulsó durante su administración. Él no adelanta nombres para su reemplazo en la Prefectura. Sin embargo, dijo que considerarán a los coidearios más opcionados.



Cisneros cuestionó que aún no se ha emitido el reglamento para la convocatoria a elecciones, que certifique la imposibilidad de la reelección.



Pero la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Marcela Paredes, explicó que la consulta popular aprobó reformas de rango constitucional. “Implica que no puede estar supeditada a reglamentos que son jerárquicamente inferiores”.



Así, está vigente la no reelección y se mantiene la prohibición incluida en la Constitución del 2008. Es decir, una persona puede ser reelegida una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Con ello, se afecta a los electos en el 2009 que se reeligieron el 2014.



En la jurisdicción guayasense, 12 de los 25 alcaldes no podrán repetir, además del prefecto Jimmy Jairala. Algunos de ellos volverán a las actividades privadas, pero Cirilo González, de Balzar, ya decidió que buscará encabezar la lista de concejales de su cantón bajo la bandera política de Fuerza Ecuador (FE).



El político, quien ha estado 15 años al frente del Municipio, tiene previsto buscar en el 2021 una curul en la Asamblea Nacional por la circunscripción 4 del Guayas. Y, en la posterior seccional, optar por el gobierno provincial.



El prefecto Jimmy Jairala también apunta a otra dignidad en la próxima campaña electoral. Él intentará, por segunda ocasión, captar el sillón de Olmedo, en la Alcaldía de Guayaquil, por su movimiento Centro Democrático.



El funcionario comentó que en septiembre definirá si será finalmente candidato. Las bases ya han mocionado su nombre, pero esto tendrá que ratificarse en la convención nacional, como manda la ley.



En Los Ríos, el alcalde del cantón Valencia, Juan Carlos Troya, sería el reemplazo de su hermano Marco. Él, en la última reelección, logró el 63% de los votos válidos.



“Hay pedidos de muchos amigos de asociaciones de agricultores y bases del movimiento País que desean que me postule (…) Si el movimiento me da la posibilidad de ser candidato y la provincia de ser su prefecto, estoy convencido de que estoy preparado y capacitado para continuar con la transformación”, indicó.



Lucía Sosa, en Esmeraldas, pasará de la Prefectura a ser candidata a la Alcaldía de la capital provincial. Mery Zamora, vocera de Unidad Popular, comentó que su participación será un puntal importante para su partido, para mantener presencia en una jurisdicción que se ha constituido en un bastión electoral en los últimos años.



En contexto



La prohibición de la reelección indefinida, aprobada en el referendo de febrero, deja fuera de competencia a varias autoridades locales. Todos quienes han sido reelegidos desde el 2009 no podrán terciar para el mismo puesto. Ahora ellos buscan nuevas opciones.