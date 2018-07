181 alcaldes y prefectos pueden reelegirse en 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019 podrán optar por la reelección 173 de los 221 alcaldes del país. También la puerta está abierta para otro período para ocho de los 23 prefectos.

En la consulta popular de febrero del 2018 se eliminó la ree­lección indefinida, que se impuso en el 2015 con las enmiendas constitucionales impulsadas por Rafael Correa.



El actual texto constitucional permite una única reelección para la misma dignidad, tal como se establecía en la Constitución aprobada en el 2008.



Con esa modificación legal, los restantes 62 alcaldes y prefectos están impedidos porque fueron elegidos para los períodos 2009-2014 y 2014-2019.

Dentro del grupo de alcaldes habilitados están 20 que representan a capitales provinciales. Únicamente no podrán participar Jaime Nebot (Guayaquil), Julio Robles (Tulcán) y Anita Rivas (Coca).



En Guayas, 13 de los 25 personeros municipales están habilitados. Varios piensan en una eventual participación, entre ellos Denisse Robles (Milagro), Luis Palma (Palestina), Marcos Onofre (Naranjito) y Arturo Zambrano (Colimes) que correrían bajo la bandera de Alianza País (AP).



El director provincial de esa organización, Rommel Salazar, dijo que ellos y otros nombres -que no detalló- cuentan con buenos números en las encuestas y que en las próximas semanas se irán definiendo las postulaciones.



Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo de AP, señaló que aún no existen nombres que representarán a la tienda ‘verdeflex’. La decisión será tomada en una convención.



Robles añadió que tiene la voluntad de dirigir el cantón hasta el 2023, pero señaló que dependerá de la decisión del movimiento oficialista. Detalló que hay varios proyectos que inició y que requieren de una continuidad en la gestión, como la dotación de alcantarillado sanitario que pasará del 20% en su actual cobertura al 60% en el siguiente período.



El personero del Municipio de Machala, Carlos Falquez, también prevé participar de las elecciones por el Partido Social Cristiano (PSC).

Refirió que en su gestión se han inaugurado obras de regeneración urbana y proyectos como la terminal terrestre. “Creemos que en un período más podemos erradicar el suburbio del 100% de la ciudad de Machala (…). Estaríamos erradicando el polvo en verano y el lodo en invierno”.



En Manta, en cambio, su alcalde Jorge Zambrano no ha decidido si irá nuevamente a la lid electoral. Sin embargo, destacó que en su administración se inauguró la moderna terminal de pasajeros, se inició la dotación de servicios básicos, se impulsó la regeneración en varios sectores. “Más adelante se definirá”, dijo.



Pero pese a que están habilitados para la reelección, algunos alcaldes descartaron presentarse en campañas. Mauricio Rodas, de Quito y fundador del movimiento SUMA, dijo días atrás que no buscará un nuevo período. En ese sentido, añadió que dará un “paso a la alternabilidad” y respaldará al

nuevo alcalde, sea quien sea.



Alexandra Arce, del cantón guayasense de Durán, tampoco participará. Ella se desafilió a inicios de año de AP y se unió al correísmo. El movimiento Revolución Ciudadana todavía no es un partido reconocido ante el CNE. “En la actualidad no pensamos en una candidatura o reelección. Nuestra prioridad hasta mayo del 2019, es cumplir las propuestas hechas a los duraneños y terminar una administración municipal a la que calificamos de muy buena”, acotó.



A nivel de prefecturas, los ocho habilitados no se cierran a participar de los comicios. Pablo Jurado, de Imbabura, sostuvo que su provincia será una plataforma para el partido Avanza. Esto porque en el 2014 la organización captó las seis alcaldías y la Prefectura local; ahora hay la intención de repetir ese triunfo. “Hay un respaldo para mi reelección, hay la voluntad, seguimos trabajando. Imbabura será una catapulta para nosotros, vamos a darle fortaleza al partido”.



Hace unos días esa tienda política confirmó la expulsión del fundador Ramiro González, quien es prófugo de la justicia por hechos de corrupción. Actualmente, la dirigencia se enfoca en fortalecer el movimiento en las provincias.



Esteban Quirola, prefecto de El Oro, participará con su nuevo movimiento Somos Igualdad, Impulso e Integración (SIII). En el 2014 ganó la dignidad con la alianza PSC-SUMA. La autoridad afirmó que además presentarán candidatos a las alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.