Alcaldes opositores venezolanos pedirán protección a entes internacionales

Los alcaldes opositores venezolanos acudirán a instancias internacionales para solicitar "resguardo" y "protección" para ellos y para los habitantes de sus jurisdicciones ante las acciones que el Gobierno de ese país ha emprendido en contra de algunos de ellos, informó hoy (2 de agosto de 2017) el alcalde David Smolansky.

"Vamos a tomar acciones de carácter internacional y vamos a acudir a distintas federaciones de alcaldes en América Latina y el mundo, a la OEA, la ONU y la Unión Europea para que se les dé resguardo y protección, no solamente a los alcaldes o concejales, sino a nuestros vecinos", dijo el burgomaestre del capitalino municipio El Hatillo en rueda de prensa.



El Gobierno venezolano ha encarcelado, acusado y citado a varios alcaldes opositores por, entre otras cosas, permitir las manifestaciones antichavistas que desde hace cuatro meses sacuden la nación caribeña.



En ese sentido, Smolanksy adelantó que el viernes próximo los 80 municipios donde hay alcaldes de la oposición saldrán a las calles a manifestar "en respaldo" a esas ciudades y para "proteger" a los vecinos.



"En respaldo a nuestras ciudades, a nuestros municipios, a nuestras alcaldías, no para proteger a un alcalde, un cargo, para proteger a nuestros vecinos que están siendo desconocidos después (de) que nos eligieron hace tres años y medio y, en muchos casos, se está colocando a dedo alcaldes" del oficialismo, agregó.



El Supremo venezolano ha dictado 15 meses de cárcel para dos alcaldes opositores en menos de dos semanas y ha citado a otros tantos, que se han negado a asistir a sus respectivas audiencias por no reconocer a los jueces del máximo tribunal, a quienes consideran ilegítimos.

El Supremo es acusado por la oposición de servir de brazo judicial del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.