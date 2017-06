Alcalde de Londres: La visita de Donald Trump a Reino Unido es inapropiada

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, rechazó hoy (6 de junio del 2017) la futura visita a Reino Unido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al calificarla como inapropiada, después de que el estadounidense lo criticara duramente en Twitter tras el reciente atentado.

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, recalcó que la visita de Trump al país debe realizarse. "Nuestra relación con Estados Unidos es nuestra más profunda e importante relación de seguridad y defensa", manifestó la primera ministra británica al diario The Sun. "Habiendo dicho esto, creo que Donald Trump está equivocado en lo que dijo sobre Sadiq Khan, en relación al ataque en el Puente de Londres", aclaró.



May respondió afirmativamente cuando se le preguntó si la visita de Trump sigue estando prevista, informó el diario. Después de que May invitara a Trump a visitar el país, Khan ya había manifestado que no se debería extender la alfombra roja por él. "Y eso no ha cambiado", añadió en una entrevista con la BBC.



Khan dijo, tras el atentado del sábado, que no existía ninguna razón para alarmarse por el aumento de la presencia policial en la ciudad. Tras ello, Trump le criticó sacando sus palabras de contexto y dando a entender que el alcalde pedía no alarmarse por el atentado.



El Gobierno conservador de May ha trabajado estrechamente con Khan, del rival Partido Laborista, explicó la premier al The Sun. "Cuando trabajas en las secuelas de un ataque como este, la política partidaria es puesta a un lado", aseveró.



El Alcalde londinense, que es musulmán, afirmó que la política del presidente estadounidense va en contra de todo aquello que ellos defienden. El Alcalde se refería, entre otras cosas, al veto migratorio propuesto por Trump para personas procedentes de varios países de mayoría musulmana. "Cuando existe una relación especial es como con un buen amigo. En los malos momentos estás a su lado, pero también le dices cuándo no tiene razón", señaló el alcalde, apuntando que hay muchas cosas en las que Trump se equivoca.



El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, que también fue alcalde de Londres, dijo hoy que no ve "ninguna razón" para retirar la invitación a Trump. Pero afirmó que Khan se comportó de forma adecuada.



El presidente de Estados Unidos visitará previsiblemente el país en octubre. Por su parte, el líder liberal demócrata Tim Farron dijo que May "debe echar para atrás la visita de Estado". "Este es un hombre que insulta nuestros valores nacionales en el momento de introspección y luto", dijo Farron en Twitter.



Pero los hijos de Trump salieron en defensa de los tuits de su padre contra Khan. Donald Trump Jr., quien junto con su hermano Eric está dirigiendo los negocios del mandatario mientras este se encuentra en la Casa Blanca, dijo a ABC News: "Tal vez en lugar de los ataques del alcalde de Londres, tal vez él debiera hacer algo", indicó. "Tal vez el alcalde deba hacer algo para arreglar el problema en lugar de estar simplemente allí sentado y pretender que no existe", argumentó.



Trump y Khan ya intercambiaron críticas antes de que el magnate triunfara en las elecciones que lo consagraron como presidente de Estados Unidos.



Khan, elegido en 2016 como el primer musulmán en convertirse Alcalde de una gran capital occidental, calificó en octubre de "ignorante" la promesa de campaña de Trump de prohibirle a los musulmanes el ingreso a Estados Unidos.



Previamente este año, Khan dijo que se le debía denegar a Trump una visita de Estado al Reino Unido debido a sus "crueles y vergonzosas" políticas migratorias.