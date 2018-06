Agrocalidad certificó primera exportación de papaya ecuatoriana a Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Luego de casi dos décadas de trámites técnicos y legales, la papaya ecuatoriana ingresará al mercado de los Estados Unidos. Agrocalidad entregó la certificación final que permite que la fruta se embarque hacia el país norteamericano.

Este miércoles, 20 de junio de 2018, en Guayaquil, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario informó que la exportación de la fruta la realizará la empresa AgroIndustrias Rilesa, que actualmente se dedica a la comercialización interna de la papaya.



Los trámites para iniciar comercialización internacional empezaron en 1999, cuando Jorge Trujillo, gerente general de AgroIndustrias Rilesa, junto con Agrocalidad hacen una solicitud a APHIS (Animal and Plant Health Inspection Services), agencia que maneja la inspección de los productos que llegan al país estadounidense. Luego en el 2003, se hizo entrega del análisis de riesgo de plagas de EE.UU. Cinco años más tarde, APHIS entregó el documento terminado y arrancó el proceso de negociación. Finalmente en el año 2013 se firmó el trabajo operacional que permitiría exportar la fruta.



Sin embargo, los procesos fitosanitarios que debe cumplir la fruta conllevan al monitoreo de dos plagas, proceso que implica un tratamiento hidrotérmico. Es así que en el 2016 el representante con APHIS, Esteban Espinoza, hizo una verificación de los sitios para poder exportar y se hizo entrega de la certificación final para la exportación de la papaya.



El primer cargamento que se enviará será de ocho toneladas, a modo de prueba para constatar que la fruta supere todos los controles. Pero la intención de la compañía es que se comercialicen semanalmente unas 16 toneladas de la fruta, en su variedad hawaiana, que es de un tamaño pequeño y sabor dulce. El embarque ingresará por el puerto de Miami, en La Florida; y será comercializada por la empresa California Gold.



Agrocalidad se encargó de realizar la inspección al cultivo de papaya a ser exportado. Allí se constató la idoneidad de procesos de producción, cosecha y postcosecha. Entre las exigencias de exportación es que la papaya no tenga hongos ni defectos externos.

“En el caso de la papaya el sol provoca pecas en la piel de la fruta, pero que no tienen nada que ver con la calidad interna, pero externamente se ve feo y los clientes no la compran, entonces se la cosecha con un grado máximo de 25% de la superficie amarilla”, indica Jorge Trujillo, gerente de la empresa productora.



Actualmente se exportan las variedades hawaiana y maradol a países de la Unión Europea, Reino Unido y del continente suramericano como Perú y Colombia.



De acuerdo con Trujillo, en EE.UU. actualmente el negocio de la papaya mueve alrededor de USD 320 millones al año, con la importación de fruta desde naciones como México y Guatemala. “Si ingresa la fruta ecuatoriana y llega a gustar más en sabor, entonces estas cifras se incrementarán”, señaló.



La finca, ubicada en la provincia de Santa Elena, posee 47 hectáreas de siembra. Entre los planes de Trujillo están sumar otras 50 ha. durante los próximos seis meses del año.



Patricio García, director ejecutivo de Agrocalidad, aseguró que se realiza un monitoreo a 35 empresas exportadoras y productoras de papaya para garantizar la calidad que requieren los mercados internacionales.



Además, se dictan capacitaciones para que estas cumplan con la certificación Fitosanitario de Exportación, para el cumplimiento de APHIS (Animal and Plant Health Inspection Services).



De acuerdo con estadísticas de Agrocalidad, entre enero y mayo de este año el país ha exportado 98 toneladas de la fruta a sus principales destinos.