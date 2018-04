Una agente de tránsito fue golpeada en Ibarra en un operativo de control de documentos

LEA TAMBIÉN

El día de hoy, 11 de abril de 2018, una agente fue agredida por una mujer en Ibarra durante un operativo ordinario de control de documentos en las calles Victoria Castelló y Galo Plaza. “La conductora reaccionó de forma violenta agrediendo físicamente a nuestra funcionaria”, señala la Empresa Pública de Movibilidad del Norte MOVIDELNOR EP en un comunicado.

La conductora fue detenida porque su acompañante no usaba el cinturón de seguridad, según MOVIDELNOR EP. La oficial la detuvo, dice el organismo, según el artículo 390 numeral 10 del Código Orgánico Integrado Penal (COIP).



En el video, que se viralizó por redes sociales, se puede ver que la mujer golpeaba a la oficial de tránsito que tomaba sus datos para la multa respectiva. Otros cuatro agentes acompañaban a la agredida.



La detenida se encontraba junto a dos familiares que no participaron en la agresión. La cabeza de la oficial fue sacudida por los fuertes golpes. La mujer detenida gritó varias veces "no me toquen". La agresión física a un agente de tránsito está penado por la Ley de Tránsito y el COIP. El artículo 394 del COIP sanciona de cinco a 10 días a las personas que infrinjan las disposiciones de la autoridad. De igual manera, la agresión o maltrato a los agentes en el ejercicio de sus funciones.



MOVIDELNOR EP informó que en ningún momento la detenida fue agredida por ningún servidor público. Los agentes de tránsito trabajan para precautelar la vida de los ciudadanos en las zonas viales.



La reacción de la conductora en Ibarra se asemeja a la agresión a un agente de tránsito en la avenida Brasil, en Quito y también a un incidente Manabí el pasado 8 de abril del 2018.