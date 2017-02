La administración del ciclopaseo cambiará en Quito

La organización de los ciclopaseos tendrá un giro luego de casi 14 años del surgimiento de esta iniciativa ciudadana para promover la ocupación del espacio público y fomentar el uso de la bicicleta en la urbe. Las reglas para realizar esta actividad se modificarán.

Para organizar los ciclopaseos, en adelante ya no se firmará convenios a largo plazo ni habrá un proceso directo entre el Municipio de Quito y una fundación privada específica.



Una vez que concluyó el convenio general (marco) 2012-2016 y el convenio específico del 2016, entre la Fundación Ciclópolis y el Municipio de Quito, en la Secretaría Metropolitana de Movilidad se plantean nuevas propuestas para la ejecución de esta actividad.

El propósito de estos cambios es transparentar los acuerdos con las organizaciones privadas, cumplir con la normativa e implementar mejoras, informó Darío Tapia, secretario de Movilidad.



A mediano plazo está previsto que se realice un concurso abierto a otras organizaciones sociales relacionadas con movilidad no motorizada. El llamado a esta convocatoria todavía se está evaluando. Podría ser a mediados de este 2017 o para iniciar el 2018, informó el secretario de Movilidad.



Con esto se busca evaluar nuevas propuestas para que las familias quiteñas disfruten el domingo. Esto podría implicar más alternativas de recreación para los asistentes: actividades en los barrios, opciones a lo largo del trazado, mejoras o ampliaciones de la ruta…



El ciclopaseo dominical se realiza desde el 27 de abril del 2003. En un inicio estuvo a cargo de Biciacción (2003-2007) y luego con Ciclópolis (2007 a la fecha). Actualmente, la ruta establecida tiene 28,7 kilómetros desde el sector de Las Cuadras, en el sur, hasta los Parques del Recuerdo, en el norte.



Para Álex Puente, director de la Fundación Ciclópolis, esta iniciativa de no firmar un nuevo convenio marco (general) y hacer un proceso abierto es una decisión de las autoridades actuales. “No tenemos ningún problema en que se realice esto. Nosotros analizaremos si participamos o no. Pero consideramos que el costo del ciclopaseo se incrementará”.



Para el presente año está previsto un presupuesto de USD 496 663, de los cuales 400 697 provendrán del Cabildo y el resto aportará Ciclópolis. En el 2016, en total, se invirtieron 546 742,33.



A otros colectivos, en cambio, la iniciativa de realizar un proceso abierto para seleccionar a los organizadores de los ciclopaseos es positiva. Carlos Zurita, presidente de Biciacción, expresó que abrir el proceso es una oportunidad para cambiar, proponer, mejorar y fortalecer un espacio público que requiere transformarse. “El ciclopaseo debe cambiar su dinámica, desde su conceptualización hasta el proceso de contratación”.



A pesar de los cambios propuestos, en la administración de esta actividad dominical, esto no implicará una suspensión de los ciclopaseos. Este evento recreativo que congrega, en promedio a 16 000 personas al mes, se seguirá realizando regularmente.



Los ciclopaseos que corresponden a este 2017 seguirán a cargo de Ciclópolis, aunque aún no se ha firmado el convenio interinstitucional entre el Municipio y esta Fundación.

Para llegar a acuerdos, ambas partes están todavía ultimando detalles sobre lo que estará vigente en este año.



La expectativa de la Fundación es que este documento se firme en el transcurso de esta semana. Una vez que esto se concrete, para el presente año se dispondrá los recursos económicos acordados.



Con estos rubros se tiene planificado organizar 50 ciclopaseos dominicales, 24 jornadas del paseo nocturno en La Mariscal y 15 jornadas denominadas al trabajo en bici, con funcionarios municipales.



Además se plantean nuevos servicios. Por ejemplo, en los eventos de todos los domingos se contará con 20 bicicletas para prestar de manera gratuita a las personas que no dispongan de uno de estos vehículos. Para los menores de edad habrá espacios para dibujar o pintar.



Aparte se contará con personal para atender emergencias médicas, personal para dar mantenimiento a las bicicletas, herramientas...



Para Galo Cárdenas, consultor en Transportes Sostenible, las reformas propuestas podrían brindar una mejora a la organización de los ciclopaseos. Él refirió que este tipo de iniciativas ayuda a reducir la contaminación, el ruido, promueve la actividad física, genera un espacio de convivencia e incentiva al uso de la bicicleta, aunque este último factor aún no se ha comprobado.



En contexto



La organización de los ciclopaseos se inició en abril del 2003. Inicialmente esta actividad se realizaba una vez al mes. Actualmente se hace cada domingo, desde las 08:00 hasta las 14:00. Para realizar estos paseos se restringe al tránsito vehicular en todo la ruta.