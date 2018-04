Seis acusados en el caso David Romo; la madre cuestiona dictamen de la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio en contra de seis procesados por su presunta participación en el delito de asesinato de David Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013.

Esto se dio durante la audiencia preparatoria de juicio, entre el 23 y 26 de abril del 2018, que tuvo lugar en la Unidad Judicial de Carcelén, norte de Quito.



La Fiscalía informó que los acusados son “Carlos L. y Blanca F., propietarios de la clínica donde se supone estuvo David Romo; José L., hombre de confianza de Carlos L; Mauro C, supuesto terapista de los internos; Jonathan R. y Roberto E., exinternos de la clínica”.



La madre de David Romo, Alexandra Córdova, cuestiona el dictamen de la Fiscalía. “Me deja las mismas dudas, inquietudes y exigencias, la verdad procesal que está presentando el fiscal, enmarcada en los argumentos que los acomoda a su manera, no me dan esa verdad y justicia que estoy reclamando desde el 16 de noviembre de 2013. Son ya 5 años de la desaparición de mi hijo, 5 años en los que el fiscal simplemente ha olvidado incluir a todos los involucrados en la desaparición y presunto asesinato de mi hijo, de acuerdo con su propia hipótesis”, le dijo al diario La Hora.



Para Córdova, en el caso no solo existió la participación de las personas de la clínica, sino también de “las personas del bus, agentes policiales y el ocultamiento de información de un agente, quien tenía conocimiento desde finales de mayo del 2013”. En esos días, un testigo protegido, que también habría sido secuestrado, indicó que había visto a David en la clínica. Pero recién en noviembre de ese año el agente que recibió esa información hizo el allanamiento.

Córdova señala que el caso de su hijo no es solo un asesinato. “Quieren cerrar el caso sin cuerpo”, manifestó.



El juez Telmo Molina, de la Unidad Judicial de Carcelén, anunciará en los próximos días su dictamen en contra de seis procesados.





En Contexto



David Romo, estudiante de comunicación, desapareció en mayo de 2013. La última vez que se supo del joven fue cuando se subió a un bus para retornar a su casa, en el sector de la Mitad del Mundo.