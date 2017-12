26 291 accidentes en las vías se registraron hasta noviembre de 2017

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) contabilizó hasta noviembre de este año 26 291 siniestros viales a escala nacional. Esas cifras son menores a las que se registraron en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 27 443 hechos.

Los casos que mayor conmoción generaron fueron los siniestros de transporte interprovincial. En julio, por ejemplo, un bus de la cooperativa La Maná se impactó con otro vehículo en la vía Alóag-Santo Domingo y dejó 14 muertos 30 personas resultaran heridas.



El automotor en el que viajaban los afectados perdió pista y se incineró. Los testigos del hecho contaron que las personas murieron calcinadas.



Pero ese no fue el único accidente en el que estuvo involucrado un bus. Durante este año, 2 291 unidades de transporte han sufrido percances. Uno de los más recientes ocurrió la madrugada del viernes 22 de diciembre.



Tres buses de las cooperativas Aray, Macuchi y Trans Esmeraldas se impactaron en el kilómetro 5 de la vía Alóag-Sto. Domingo. Dos personas fallecieron y 28 quedaron heridas.



Para evitar más muertes en las vías, las autoridades han analizado las políticas implementadas en los últimos 10 años. Pablo Calle, director de la ANT, en julio informó que se estudiará si fue correcto o no reducir de dos a una la revisión vehicular para los transportistas.



Ese análisis no se hace desde el 2016. En abril de ese año, el entonces presidente Rafael Correa firmó el Decreto 975 y flexibilizó la inspección mecánica del transporte público, al ordenar que este tipo de vehículos únicamente se someta a un control técnico cada año.



En ese documento no se detallaron argumentos ni estudios técnicos.

Únicamente hay una explicación jurídica y se indica que al haber “cambios sustanciales” en la Ley de Tránsito, en el Código Penal y en otras reformas hechas a la ley vial era “necesario armonizar las normas reglamentarias con las disposiciones legales”.



Pero no todos los municipios del país se acogieron a esta disposición. Por ejemplo, en Guayaquil se emitió una ordenanza municipal que obligó a los transportistas a que sigan con los dos controles. La autoridad municipal indicó que se tiene que precautelar a los usuarios, pues los automotores deben encontrarse en buenas condiciones.



En marzo, un bus que cubría la ruta Cayambe-Quito se accidentó y dejó 12 muertos y 25 heridos. Las investigaciones de los especialistas atribuyeron que el siniestro fue provocado por una falla mecánica.



Por eso, el Gobierno decidió crear un pacto nacional para evitar más accidentes.



El Ministerio del Interior, el de Transporte y la Agencia de Tránsito son los organismos que lideran está iniciativa que busca tener vías seguras y vehículos adecuados.

También se plantearon cambios en la emisión de licencias y en la malla curricular que se imparte a los alumnos que van a las escuelas de conducción.