Un accidente se registró en el kilómetro 68 de la vía Esmeraldas - Santo Domingo

Un tráiler que transportaba gas desde Esmeraldas hasta Quito se volcó en el kilómetro 68 de la vía Esmeraldas - Santo Domingo.

Según la Policía, el accidente se registró a las 05:00 de este 26 de febrero del 2017, entre ese automotor y un automóvil. Según los testigos, el tráiler intentó esquivar al auto que estaba rebasando a otro vehículo. "Por no chocarse, el tráiler se volcó. Por suerte no cayó junto a una roca grande", señaló Cristobal Quiñonez, morador del sector.



En el accidente no se registraron heridos de gravedad. El conductor del tráiler presentó golpes en la cabeza, espalda y manos. "Estoy nervioso por el accidente y porque el tráiler está dañado. Temo que me despidan", dijo Armando Hernández.



El paso vehicular por este tramo está habilitado en un solo carril y la Policía está controlando el tránsito.



La carretera será abierta para los dos carriles a las 12:00 cuando se termine el trasbordo del gas hacia otro contenedor.