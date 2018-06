Abonos al crédito hipotecario reducen cuota o plazo

LEA TAMBIÉN

Los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con créditos hipotecarios del Biess tienen la opción de realizar abonos al préstamo, disminuyendo así la cuota mensual o el plazo, según su necesidad.

El monto de abono no debe ser menor al 1% del saldo de capital de un crédito a la fecha. Por ejemplo, si el saldo de capital de un préstamo inmobiliario es USD 50 000, el abono mínimo sería de 500. Este desem­bolso siempre es al capital.



La elección sobre si afectar al plazo o a la cuota depende mucho de la condición financiera del usuario. Si bien es recomendable pagar un crédito en el menor tiempo posible -lo que disminuye los intereses que se pagan-, a algunas personas les convendrá más bajar la cuota mensual y, con ello, disminuir sus gastos del mes.



Franklin Tipanluisa tenía un crédito de USD 75 000 a 16 años y cuotas de 900. A los siete meses de haber recibido el crédito, el afiliado realizó un abono de USD 20 000 y eligió bajar el tiempo de pago.



Esta precancelación le permitió disminuir el plazo a 10 años y, aunque la cuota se mantuvo igual, en total, el afiliado ahorró USD 12 000 en intereses por los seis años que logró reducir al plazo original.



Si el abono es menor a USD 5 000, el usuario no necesita justificar con documentos el origen de los fondos. Únicamente deberá acercarse al banco con su cédula de identidad y llenar un documento en el que autoriza al Biess emitir un comprobante de abono. Además, el cliente debe elegir si con ese desembolso quiere reducir la cuota o el plazo.



Cuando la cantidad es igual o mayor a USD 5 000, adicional a la autorización, el cliente debe llenar el formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones y entregar los documentos de respaldo.



Por ejemplo, si los fondos provienen de la venta de un auto, se debe presentar una copia del contrato de compraventa legalizado, más el estado de la cuenta donde se depositó el dinero producto de la venta.

Si el cliente no tiene cómo justificar los fondos, debe presentar una declaración juramentada en Notaría en la que asegura que el dinero proviene de un origen lícito.



Una vez que los documentos están completos, el Biess emite el comprobante de abono, que el afiliado o jubilado puede cancelar en una entidad financiera privada que sirve de intermediaria, puesto que el ­banco de los afiliados no es agente recaudador.



En unos tres días, el dinero se hace efectivo en el Biess. El lunes siguiente, puesto que las tablas de amortización de créditos de la entidad se actualizan los domingos, el cliente ya podrá visualizar la afectación de su precancelación en la tabla de amortización.



Los clientes solo pueden realizar abonos a sus préstamos en el Biess durante la segunda quincena del mes.



No hay restricciones en la cantidad de abonos que se pueden realizar a un crédito hipotecario en un año.



Si el monto es menor a USD 5 000, el trámite puede hacerlo otra persona, con autorización del asegurado.



Si es mayor a esa cantidad y el cliente no puede estar presente, se necesita de un poder notariado para que lo haga un tercero.

En contexto



El banco del afiliado se creó en octubre del 2010. Entre enero y mayo de este año, la entidad financiera entregó USD 368,28 millones en créditos hipotecarios. La cifra es mayor a los USD 356,62 millones entregados en igual período del año pasado.