Abogado de Ricardo Rivera insiste en su traslado a un hospital

La defensa de Ricardo Rivera insiste en que el procesado deber ser trasladado hasta el hospital Luis Vernaza de Guayaquil para que sea evaluado médicamente.

El empresario investigado en el caso Odebrecht permanece en el Centro de Rehabilitación Social Regional en Guayas desde la madrugada del martes, 3 de octubre del 2017, luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, dictó prisión preventiva en su contra por pedido de la Fiscalía. Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, había permanecido con arresto domiciliario desde el 2 de junio cuando se realizó el allanamiento de su departamento en el norte de la ciudad.



La noche del lunes el Segundo Mandatario fue trasladado a Quito una vez que se ejecutó la prisión preventiva en el proceso de Odebrecht.



Pero Rivera antes de su reclusión fue llevado hasta el Hospital Universitario donde se le realizó un chequeo médico. Pero según Aníbal Quinde, abogado de Rivera, en la audiencia donde fue dictada la prisión se acordó el traslado hacia el hospital Vernaza porque disponía de especialistas en problemas cardíacos como los que padece su defendido.



“Como defensor sugerí ese hospital porque es donde hay cupo para que sea internado”, refirió. Y acotó que Jurado debe disponer que el Ministerio de Justicia, a cargo del centro de rehabilitación, acate el traslado. De lo contrario sería “un incumplimiento a una disposición judicial”.



Gina Godoy, coordinadora zonal del ministerio, informó que Rivera permanece en el centro de rehabilitación como lo dispuso el juez en su providencia y se encuentra en buenas condiciones. “Entiendo que no ha habido urgencia ni necesidades con el procesado", dijo.

Enfatizó que como todo privado de libertad (PPL), Rivera cuenta con las garantías necesarias. “Si un PPL tiene una afectación en su salud, nuestra primera opción es el Ministerio de Salud Pública. Cuando el ministerio agota sus recursos y no tiene respuesta a la dolencia que padece el PPL, allí ubica en la red de salud privada la búsqueda del recurso que no se tiene”.



La funcionaria informó que Rivera permanece en una área de transición dentro del centro hasta que el director del establecimiento determine a qué pabellón debe ser enviado.



El abogado envió un escrito al juez la tarde de este miércoles 4 de octubre del 2017, para que disponga el traslado de Rivera a la casa de salud. Sin embargo no descarta presentar un recurso de hábeas corpus para que se garantice la salud del procesado.



También evalúa la posibilidad de presentar una solicitud de revocatoria a la prisión preventiva dictada por Jurado. Aquello podría confirmarse en las próximas horas.