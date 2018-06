Abogado de policías detenidos en el caso Balda dice que hay documentos y audios que vinculan a Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diego Chimbo, abogado de dos agentes de Inteligencia detenidos por el secuestro de Fernando Balda, señaló que existen “datos claves” que permitirán develar la escala de mando y de dónde nació la idea del secuestro.

"Están los testimonios anticipados de mis clientes (aún no han sido rendidos) y la versión del exsecretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, que le dará sentido a lo que mis defendidos dirán en el momento oportuno", dijo la mañana de este martes 12 de junio del 2018.



Reveló que existen documentos, audios y cartas enviadas por sus clientes al expresidente Rafael Correa, que constituyen elementos suficientes para su vinculación.



Él considera que existió un "deseo desmesurado de traer a Balda y verlo en prisión", que por ello primero habrían intentado una deportación y luego utilizaron otros mecanismos ilegales.



Estas declaraciones las dio afuera de la Fiscalía General, a donde acudió para participar de las versiones que rindieron otros agentes de Inteligencia.



Patricio Abad, defensor del exdirector de Inteligencia, Fausto Tamayo, también se presentó la mañana de este martes en la Fiscalía.



Luego de la diligencia, Abad dijo que su cliente no tiene relación en el caso, pues él "desconocía sobre la operación".



Según el jurista, los policías que participaron en el delito habrían actuado bajo el principio de compartimentación, es decir, que la información que manejaban era reservada incluso para el director de Inteligencia.



Además advirtió que demostrarán que los cheques emitidos desde la Dirección de Inteligencia a favor de uno de los policías detenidos, no fueron utilizados en este caso.



Para el miércoles está prevista una exhibición de audios en Criminalística, en donde uno de los sospechosos explicará el contenido.



Por otro lado, Chimbo también recordó que está en trámite el ingreso de las familias de sus defendidos en el sistema de protección a víctimas y testigos, pues sostiene que al dar información clave pueden correr algún riesgo.