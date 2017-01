Abdalá Bucaram insiste en modificar la Constitución

El candidato presidencial por Fuerza Ecuador, Abadalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley, dividió ayer, 10 de enero del 2017, su agenda en dos. Primero acudió a una entrevista en vivo con Ecuavisa. Y, durante el resto del día, realizó una visita a Esmeraldas, acompañado de su vicepresidente: Ramiro Aguilar.

En el diálogo con la estación de televisión hizo un resumen de su propuesta de gobierno.



Sobre la corrupción en Ecuador, de los casos Petroecuador y Odebretch, dijo que es importante destacar que todos los denunciados en este país se han dado por investigaciones ajenas a la justicia ecuatoriana y a las autoridades de control como la Fiscalía.



Recordó que viajó a Panamá buscando documentación sobre supuestos casos de corrupción relacionados con el vicepresidente y candidato a la reelección por Alianza País, Jorge Glas; y le solicitó públicamente un debate. Pero -dijo- no ha recibido respuestas.



En cuanto a su propuesta de realizar una consulta para reformar la Constitución, explicó que desea cambiar, vía enmienda, algunas partes de la norma mas no derogarla totalmente, lo que sí es viable ya que no se requiere de una Asamblea Constituyente para lograr ese fin.



En el tema económico, negó que la crisis que atraviesa el país tenga que ver con la dolarización, sino con el modelo con el que el actual gobierno gastó el dinero de la bonanza petrolera, y no pudo mantener la economía con la baja del precio del crudo por lo que debió recurrir a los impuestos.



Por esto -mencionó- su propuesta incluye un cambio de modelo que garantice a las personas una libertad en el manejo de su economía. Eliminará impuestos como la salida de divisas y reducirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 14% actual a un 10%.



Respecto a la deuda externa del país, expuso que lo importante es iniciar su período con una auditoría de la deuda para conocer su valor real, fiscalizarla y, al final, establecer un proceso de negociación con los acreedores extranjeros.



Añadió que ofrecerán beneficios tributarios para las empresas que contraten trabajadores de entre 36 y 65 años, a través de un programa que fortalezca las oportunidades laborales para adultos. También habló de flexibilizar los horarios de trabajo, a través de una reforma legal, para mejorar las relaciones entre empleados y empleadores en el país.



En Esmeraldas, ‘Dalo’ llegó al aeropuerto Carlos Concha a las 10:00, donde conversó con representantes de los medios locales. Realizó una caravana y recorrido por el centro de la capital de esa provincia. A las 14:00 estuvo en una caminata por la isla Luis Vargas Torres, el barrio Santa Martha y Riberas del Río, dónde tenía previsto participar de un evento público en la noche.