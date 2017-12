Abás rechaza cualquier plan de paz de EE.UU. en un mensaje de Navidad

El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo este viernes, 22 de diciembre del 2017, en un mensaje navideño que los palestinos no aceptarán ningún plan de paz proveniente de EE.UU por la postura de su presidente, Donald Trump, sobre Jerusalén.

En una carta de Navidad para los cristianos, Abás escribió que debido al "apoyo partidista de la Casa Blanca a Israel y su política de asentamientos" los palestinos no "aceptarán ningún plan de EE.UU".



El texto de Abás también indicó que el plan estadounidense "no estará basado en la solución de dos estados sobre las fronteras de 1967, ni tampoco estará basado en la ley internacional ni en las resoluciones de la ONU".



La misiva del mandatario palestino fue enviada mientras se reunía con el presidente francés, Emmanuel Macron, al final del ciclo de conversaciones internacionales que están emprendiendo los palestinos como respuesta al reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital de Israel, informó el diario israelí Haaretz.



La decisión de Trump, que Abás tildó en su carta de "insulto para millones de personas en el mundo y también para la ciudad de Belén", se ha encontrado en estos días con la oposición de las iglesias cristianas locales.



"En esta época del año, el alma de millones de personas se vuelve hacia Belén para celebrar el nacimiento de Jesucristo, el mensajero del amor, paz y justicia", escribió Abás.



"Belén, la cuna de la esperanza, continúa afectada por las políticas israelíes. Desafortunadamente, EE.UU decidió premiar esas políticas reconociendo Jerusalén como capital de Israel", expresó el el presidente palestino en su mensaje navideño.



"Y es por la decisión de EE.UU de apoyar esta ilegalidad y la abierta violación de nuestros derechos que no vamos a aceptar a EE.UU como mediador del proceso de paz ni aceptar ningún plan de su parte. EE.UU ha decidido tomar partido", añadió.



El jueves, 21 de diciembre, los palestinos hicieron un llamamiento a Trump para que aceptase el voto de la Asamblea General de la Organización de la ONU en el que rechazaba mayoritariamente el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel.