Más de 200 km de rutas para bicicletas en los parques

Es más que una pista o un sendero, es un espacio para conectarse con la naturaleza, para sentir la adrenalina en las venas o para compartir en familia.

Para los amantes de las bicicletas, no hay mayor satisfacción que contar con un lugar donde pedalear con libertad, sin los riesgos de las calles. En Quito hay, al menos, 15 lugares que cuentan con espacios específicamente para los ciclistas. El Chaquiñán es uno de los más conocidos.



Se trata de un sendero de 20 km, que cruza tres parroquias y permite al ciclista novato empezar a descubrir el gusto por el pedal, y al experto, ponerse a prueba y disfrutar de paisajes privilegiados. Hasta esta ruta, que atraviesa montes, túneles y ríos, llegan cada mes entre 30 000 y 40 000 usuarios.



Los primeros 4 km del trayecto, que se inicia en el portal de Cumbayá y termina en El Quinche, pueden ser aprovechados sobre todo por niños y personas que no tengan experiencia cicleando. Eso se debe, según Diego Chango, guardabosques, a que en ese tramo no hay pendientes pronunciadas ni se requiere mayor esfuerzo físico.



Completar el trayecto toma en promedio dos horas con 45 minutos. Entre los tramos más complicados están la subida del Chiche, en los Arrayanes y La Lomita. Hay personal que da auxilio mecánico. Según Eduardo Naranjo, director de los parques metropolitanos de Quito, cada espacio presenta distintas posibilidades. En el Itchimbía hay más de 5 km de sendero, en Las Cuadras 2 km, en el Equinoccial, 1 km y en la Armenia, 2 km.



En La Carolina y en el Bicentenario, hay pistas de 5 km. En total, suman más de 200 km. En el Parque Metropolitano del sur, el más grande de Quito con 750 ha, hay varias rutas para gente intrépida. Se puede descender haciendo cross country desde la cima de la montaña hasta Conocoto.



Hay trayectos de 5, 10 y 15 km. Naranjo explica que este parque es poco conocido, pese a que en sus senderos se puede observar conejos , chucuris y aves como halcones. Además tiene varios miradores, desde donde puede apreciar el Antisana, el Cerro Puntas, el Cotopaxi, El Ilaló, el Pasochoa...



El Parque Metropolitano Guangüiltagua cuenta con 150 km de senderos y acaban de inaugurarse tres nuevas rutas para ciclistas. Erik del Castillo, administrador, explica que fueron nombradas en honor a las aves que hay en el parque. Cada sendero está delimitado por diferentes colores. La ruta más sencilla es la del Quilico, tiene 3,3 km. Es recomendable para deportistas que están iniciando, niños, o personas mayores.



Recorrerla toma unos 20 minutos, y tiene ligeras pendientes que no implican mayor esfuerzo. La ruta del Pájaro Carpintero tiene 7 km y es más exigente. Demora cerca de una hora. La Ruta del Gorrión tiene 9 km de senderos más estrechos, con pendientes pronunciadas. Demora hora y media. En la administración cuentan con bombas en caso de que una llanta se ponche. A este parque llegan en promedio 65 000 visitantes al mes, de ellos 10 000 son ciclistas.



El Teleférico, al occidente de la ciudad, cuenta con una de las rutas más atractivas para hacer downhill . El sendero, que tiene unos 3 km, empieza en la parte alta de la montaña, a 4 050 ms/m, y termina a 3 000 ms/m. Pamela Vargas, gerenta de la entidad, explica que para iniciar el recorrido, la persona debe ascender en la cabina hasta la parte alta. Cada vehículo tiene un soporte para transportar también bicicletas de los participantes.



Los costos varían dependiendo del día y del uso. De lunes a viernes, por una sola subida, USD 3 y por subidas ilimitadas durante todo el día USD 7. El fin de semana, en cambio, por un viaje USD 4, y por todo el día USD 8,50.