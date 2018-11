Padres de Juliana Campoverde exigen la verdad sobre la desaparición de su hija

Especialistas en el laboratorio de la Fiscalía, en el norte de Quito, tomaron las pruebas de sangre a los padres de Juliana Campoverde, desaparecida desde el 2012, para cotejar con restos humanos encontrados el pasado domingo. La madre de Juliana pide que el religioso diga toda la verdad. "No me voy a conformar solo con cuatro huesitos o con las piezas molares; yo exijo que me devuelvan todo el cuerpo de mi hija", señaló Elizabeth Rodríguez.