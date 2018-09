Momento en el que un niño casi es arrollado en EE.UU.

En New Hampshire, EE.UU., un niño de siete años casi es arrollado por un auto que no se detuvo cuando el menor se disponía a cruzar la calle para subir al bus escolar. El autobús colocó las luces parpadeantes en el rótulo de pare, pero el conductor no frenó.