El 'Joker' de Joaquin Phoenix arrasa en los Oscar con 11 nominaciones

'Joker' irrumpió este lunes 13 de enero del 2020 con una tremenda sonrisa, y 11 candidaturas bajo el brazo, en unos Oscar que citaron a Martin Scorsese ('The Irishman'), Quentin Tarantino ('Once Upon a Time... in Hollywood') y Sam Mendes ('1917') para un duelo cinematográfico de altos vuelos. Video: EFE