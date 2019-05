Alejandro Bolaños: futbolista, tatuador y rapero

El 2 de mayo de 2019, Alejandro Bolaños recibió una ovación de aquellas con la que todo futbolista sueña. La situación era particular, como muchas de las cosas que suceden en su vida: quienes lo aplaudieron no fueron los hinchas de su equipo -UMET- del fútbol amateur, sino del rival: el Deportivo Quito. Los seguidores azulgranas, que colmaron aquel día las tribunas del estadio de Chimbacalle, reconocieron el esfuerzo del delantero, de 28 años, que juega al fútbol, pese a no contar con su brazo derecho.