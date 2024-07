Daniel Noboa, presidente de la República, lidera la Sesión Solemne por los 489 años de fundación de Guayaquil, en el Centro Cívico.

El presidente Daniel Noboa no fue invitado al acto que organizó la Alcaldía de Guayaquil.

El evento inició a las 17:10, con la llegada de Daniel Noboa junto a su esposa Lavinia Valbonesi.

En la sesión, el presidente impuso condecoración nacional Orden Nacional al Mérito en Grado de Gran Cruz a Mónica Palencia, ministra de Gobierno.

Y a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, respectivamente.

Discurso de Daniel Noboa en la Sesión Solemne por los 489 años de fundación de Guayaquil

Luego, el presidente Daniel Noboa intervino, dijo que hay que enfocarse en lo que cada uno puede hacer por Guayaquil. “Guayaquil no es la oscuridad, donde intentaron sumirle algunos políticos”, expresó.

“Guayaquil es el faro que alumbra el punto más alto del cerro, Guayaquil fue el punto de inflexión, el 9 de enero las calles se sumieron en caos y vivió en carne propia las consecuencias de años de desatención y negligencia en su seguridad”, manifestó.

“Fijamos rumbo, aquí seguiremos, dando batalla, peleando cada guerra (…) No nos iremos, no descansaremos, no claudicaremos, desde aquí venceremos”, señaló.

“Resurjamos como un pueblo unido, abierto al progreso y la paz, sin permitir la impunidad, la injusticia y la corrupción, viejos enemigos a los cuales aquí nunca invitaremos”, concluyó el mandatario.

Luego, Daniel Noboa habló de la entrega de las 40 000 becas entregadas a jóvenes, en especial, mujeres; la posibilidad de estudiar a 1 600 jóvenes; la entrega de créditos PYME a más de 400 productores con una inversión de $ 45,4 millones

El mandatario informó que 321 de los beneficiados por la condonación de las deudas de BanEcuador son de Guayaquil.

“No tenía duda de que iban a poder pagar esa deuda, porque ganas, viveza o una madrina a quien, fiar, en Guayaquil, no nos falta (…) Nosotros tomamos la decisión radical de incluirlos, que los recursos de los ecuatorianos, sean para los ecuatorianos”, dijo.

Daniel Noboa hizo un anuncio en la Sesión Solemne por la fundación de Guayaquil

Daniel Noboa anunció que se alista un nuevo “respiro financiero” para los agricultores de todo el país, con énfasis en los de Guayaquil, aunque no dio detalles al respecto.

Entre los asistentes estuvo el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y otras autoridades.

El discurso de Daniel duró alrededor de diez minutos.