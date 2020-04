EL COMERCIO te mantiene informado; tú, quédate en casa

La pandemia del coronavirus obliga a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, espacios educativos, laborales o recreativos. Sin embargo, hay actividades esenciales para el país que no pueden detenerse, como mantenerse informado. EL COMERCIO tiene un equipo de trabajo conectado las 24 horas. Nuestro compromiso de informar no se detiene.