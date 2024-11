Un regulador de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de EE. UU. afirmó que la aparición sorpresa en video de la candidata demócrata, Kamala Harris, en el programa ‘Saturday Night Live‘ (SNL) este fin de semana violó las reglas del programa de “tiempo igualitario” entre todos los candidatos a la Casa Blanca.

Brendan Carr, un comisionado de la FCC, dijo este lunes 4 de noviembre de 2024 en la red social X que la aparición de Harris en el programa “es un esfuerzo claro y descarado para evadir la regulación de tiempo igualitario de la FCC”.

“El objetivo de la regulación es evitar exactamente este tipo de conducta sesgada y partidista: un programa autorizado que usa las ondas de radio públicas para ejercer su influencia a favor de un candidato en vísperas de una elección. A menos que el programa haya ofrecido tiempo igualitario a otras campañas calificadas”, agregó Carr, que fue designado por Trump.

Live from New York, it's Saturday night.pic.twitter.com/qQ2IJdqqFA