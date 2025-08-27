El arquero Rafael Romo, el defensa central Jhon Chancellor, y el lateral derecho Alexander González figuran en la lista de Venezuela para enfrentar a Argentina y Colombia en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los dos primeros militan en Universidad Católica y el último en Emelec, clubes del campeonato ecuatoriano de fútbol.

El técnico Fernando “Bocha” Batista presentó la nómina este miércoles 27 de agosto del 2025 y, dentro del listado de 32 jugadores, también incluyó al arquero Cristopher Varela, al defensor Ronald Hernández y al volante Daniel Pereira. En cambio, la ausencia más llamativa es la de Yangel Herrera, quien quedó descartado por lesión.

El combinado vinotinto jugará el 4 de septiembre del 2025 en el Monumental de Buenos Aires contra la Albiceleste y el 9 de septiembre recibirá a Colombia en el Monumental de Maturín.

Venezuela, que busca clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, se ubica séptima en la tabla con 18 puntos, cuatro menos que Colombia (sexta con 22) y a gran distancia de Argentina, líder con 35 unidades. El puesto que ocupa corresponde al repechaje, por lo que tendrá una oportunidad más en caso de no clasificarse directamente.

Convocados de la Selección de Venezuela: