Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, recuperó su libertad este martes 19 de agosto de 2025 tras un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Más noticias

Tribunal dio libertad inmediata a Álvaro Uribe

El Tribunal revocó la orden de prisión domiciliaria dictada en primera instancia que pesaba sobre el expresidente colombiano este martes.

La medida responde a una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario, quien enfrenta una condena de 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Mientras el tribunal resuelve la apelación en segunda instancia, Uribe podrá defenderse sin restricciones, en un caso que polariza a Colombia y marca un hito en su historia judicial.

Revocatoria de la primera sentencia

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió proteger el derecho fundamental a la libertad de Uribe.

La decisión anula la orden de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien el 1 de agosto de 2025 impuso la detención inmediata del expresidente.

La defensa argumentó que la medida vulneraba los derechos de Uribe, al considerar que los motivos de la jueza carecían de sustento sólido.

El tribunal calificó los argumentos de Heredia como “vagos” e “imprecisos”. La jueza justificó la prisión domiciliaria con la necesidad de preservar la “convivencia pacífica” en Colombia. Sin embargo, los magistrados consideraron que esta explicación no demostraba una amenaza concreta de Uribe contra el orden social.

Además, señalaron que no existen pruebas de un intento de fuga o solicitud de asilo por parte del exmandatario.

Los magistrados subrayaron que las medidas de aseguramiento deben basarse en hechos concretos, no en suposiciones. Además, destacaron que la presunción de inocencia prevalece hasta que la condena sea firme.

Álvaro Uribe reaccionó a la decisión

Tras conocer la decisión, Álvaro Uribe Vélez expresó su gratitud en su cuenta de X.

“Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, afirmó.

Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad.



Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2025

Desde su residencia en Rionegro, Antioquia, el exmandatario ha mantenido una intensa actividad política en los últimos días.

A pesar de la condena, Uribe recibió visitas de políticos, empresarios y hasta del senador estadounidense Bernie Moreno, quien celebró el fallo como una “victoria para la democracia”.

Opositores rechazaron el fallo

La noticia causó controversia en los opositores de Uribe. Uno de los primeros en opinar fue el exministro de Minas, Andrés Camacho. En X dijo: “La decisión del Tribunal de ordenar la libertad de Álvaro Uribe no significa que haya sido absuelto. Seguimos esperando el fallo de segunda instancia”.

Algo similar mencionó Claudia López. alcaldesa de Bogotá: “Igual estaba actuando con libertad e impunidad. Hasta octubre se definirá su apelación y detención”.

Origen del caso y fecha del fallo final

El proceso contra Uribe comenzó en 2012, cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.

Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte no solo desestimó la denuncia, sino que abrió una investigación contra el expresidente por intentar sobornar testigos para que no declararan en su contra.

Este giro convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, un hecho sin precedentes.

El 1 de agosto de 2025, la jueza Heredia halló a Uribe culpable de soborno y fraude procesal, imponiendo una pena de 12 años de prisión domiciliaria.

La defensa apeló la decisión el 13 de agosto. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para emitir un fallo en segunda instancia.

Con información de EFE.

Te recomendamos