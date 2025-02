El actor Tony Roberts, reconocido por sus colaboraciones con Woody Allen, murió a los 85 años.

Su hija, Nicole Burley, comunicó su deceso al New York Times, informando que Roberts murió el viernes en su hogar en Nueva York a causa de cáncer de pulmón.

Más noticias:

Tony Roberts era un mimado de Woody Allen

Nacido en Manhattan el 22 de octubre de 1939, Roberts era hijo del locutor de radio Ken Roberts y de la animadora Norma Roberts.

Asistió a la High School of Music & Art y a la Northwestern University. Roberts debutó en Broadway a los 22 años, en 1962, con ‘Something About a Soldier‘.

A lo largo de su carrera, participó en 23 producciones teatrales, incluyendo su reemplazo de Robert Redford en ‘Barefoot in the Park‘.

En 1968, fue nominado al Tony como Mejor Actor en un musical por su actuación en How Now, Dow Jones.

Roberts poseía una personalidad escénica ideal para la comedia musical

Su papel más memorable fue en la comedia romántica de Allen de 1977, Annie Hall, donde interpretó a Rob, el mejor amigo de Alvy Singer.

Roberts también apareció en otras cinco películas de Allen: ‘Play It Again’, ‘Sam, Radio Days’, ‘Stardust Memories’, ‘Hannah and Her Sisters’ y ‘A Midsummer Night’s Sex Comedy’.

Roberts poseía una personalidad escénica ideal para la comedia musical y originó papeles en musicales de Broadway como How Now, Dow Jones (1967), Sugar (1972) y Victor/Victoria (1995).