“Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo” (Víctor Heredia, cantautor argentino) Tiempo de tecnologías inverosímiles y tiempo de exclusiones inhumanas y hambre. Según el INEC, 4,5 millones de ecuatorianos están sumidos en la pobreza. Uno de cada cuatro. La cifra es espeluznante pero la vemos como natural y no movemos un músculo. Los medios levantan polvareda un par de días y siguen su rutina. No hay información causal. Escaso seguimiento al problema y a las ofertas invocadas en su nombre.

La pobreza está a la vista llena de estadísticas e indicadores. La canasta básica llega a USD 751,04, inalcanzable para estos millones de desposeídos. Significa que 1 de cada 10, vive en la extrema pobreza, ajustan apenas a USD 49,35 al mes (un poco más de un dólar y medio diario), 6,57% de la canasta básica. Pobreza económica al 25% y pobreza extrema al 10,7%… Desolador.

La miseria y desigualdad tiene rostro campesino, indígenas incluidos. En el campo 42,9% tiene carencias económicas severas. 22,7% vive en pobreza extrema. En el área urbana 16,7% está en situación de pobreza y 5,2% en pobreza extrema. Entre los indígenas, 80% son pobres.

El INEC habla de disminución de la pobreza en relación al 2021. Bien por el avance. Pretencioso asumirlo como resultado de políticas intencionales integrales. El asunto es más comprometedor. Según estudios internacionales, una familia pobre necesita 9 generaciones para salir de su condición… Miles de vidas empeñadas.

Aquí radica el problema económico, social, político y ético más trascendente. Frente a él, las pugnas de poder, ingenuidades, separatismos, diálogos de sordos, elecciones, suenan a mezquindad. La situación explica en gran medida el éxito de populistas de baja ralea. Un país partido. Un país pendiente. Los informes exitistas de autoridades chocan con estas realidades. Las ignoran y las encubren. Las justifican y las perennizan. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres, sobreviviendo”