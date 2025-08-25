El mediocampista Yoshimar Yotún es la principal novedad en la convocatoria de Perú para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Blanquirroja jugará primero como visitante frente a Uruguay y luego recibirá a Paraguay en Lima.

En contraste, la gran ausencia es la del histórico delantero Paolo Guerrero, goleador máximo de la selección, quien sufrió una lesión la semana pasada durante un partido de Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Más noticias:

De los 27 futbolistas citados, destaca el regreso de Yotún, que vuelve tras más de un año fuera de las canchas por una lesión de ligamentos en la rodilla y después de retomar actividad con Sporting Cristal. También reaparecen en la lista Christofer Gonzáles, Álex Valera y Joao Grimaldo, ausentes en convocatorias recientes.

El seleccionador argentino Óscar Ibáñez sorprendió además con la inclusión de Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo, quienes reciben por primera vez un llamado a la selección absoluta y podrían debutar en esta doble jornada. Otro nombre destacado es Erick Noriega, reciente fichaje del Gremio brasileño, proveniente de Alianza Lima.

Alianza Lima es la base de la Selección de Perú

Precisamente, Alianza Lima es el club que más jugadores aporta (seis), reflejando el buen momento del equipo dirigido por Néstor Gorosito, que alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con apenas 12 puntos y ubicado en la penúltima posición de la tabla, Perú tiene chances mínimas de acceder al Mundial. Se encuentra a seis unidades de Venezuela, séptimo con 18 puntos, que ocupa la plaza de repechaje.

El calendario marca que la Blanquirroja visitará a Uruguay en Montevideo el 4 de septiembre, y el 9 del mismo mes enfrentará a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Lista de convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco (Alianza Lima); Luis Abram, César Inga (Sporting Cristal y Universitario); Luis Advíncula (Boca Juniors); Oliver Sonne (Burnley); Marcos López (Copenhague) y Matías Lazo (Melgar).

Centrocampistas: Renato Tapia (Al Wasl), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha y Edison Flores (Universitario), Sergio Peña y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Álex Valera, Andy Polo (Universitario); Kevin Quevedo, Luis Ramos (Alianza Lima y América de Cali); Joao Grimaldo (Riga) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).