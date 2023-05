Pedro Pascal estará en secuela de película 'Gladiador'

Pedro Pascal, actor de 'The Madalorian' y 'The Last of Us'. Foto: Archivo

Álex Puruncajas (I)

El chileno Pedro Pascal, reconocido por sus interpretaciones en 'The Mandalorian' y la aclamada serie 'The Last of Us', está en la etapa final de las negociaciones para unirse a la secuela de 'Gladiador'.

La información la proporcionó el medio especializado Deadline, que también resaltó las últimas actuaciones de Pedro Pascal, el actor del momento.

El estreno de la película, cuya primera versión ya se consagró, está previsto para el 22 de noviembre de 2024.

La película, que será dirigida por el afamado director Ridley Scott y producida por Paramount, es una secuela de 'Gladiador', que consagró a Russel Crowe con la distinción de Mejor Actor en los Premios Oscar.

'Gladiador' consiguió una gran recaudación, más de USD 460 millones de dólares en la taquilla internacional y múltiples distinciones, como el Premio Oscar a Mejor Película.

El chileno Pedro Pascal, quien también estará en la segunda temporada de 'The Last of Us', se unirá a otras figuras como Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington.

Ridley Scott, Michael Pruss, Doug Wick y Lucy Fisher serán los productores de la cinta. El guion correrá a cargo de David Scarpa. En la dirección de fotografía, estará John Mathieson.

Pedro Pascal y sus papeles

Estudiante en 'Buffy'

Pedro Pascal tuvo sus inicios en series a los 23 años, al interpretar a un joven estudiante en 'Buffy - El vámpiro Slayer'.

La serie tuvo gran acogida; Pascal apareció en uno de los capítulos de esta producción de Warner. 'Buffy' tuvo siete temporadas. Sarah Michelle Gellar fue la protagonista y en sus redes sociales compartió una foto donde se ve a un joven Pascal.

Oberyn Martell, en 'Juego de tronos'

Pedro Pascal hizo el papel del justiciero Oberyn Martell en la cuarta temporada de 'Juego de tronos', que se estrenó en 2013. La serie se convirtió en sensación y alcanzó 47 Premios Emmy. En su último día de grabación, que duró cuatro horas, Pascal confesó que se quedó dormido en la escena en la que muere.

Javier Peña, en 'Narcos'

El chileno interpreta a Javier Peña, un agente de la DEA que sigue al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Pascal es uno de los agentes que atraviesa la búsqueda de Escobar, en un papel elogiado por la crítica por la credibilidad que irradia.

'The Mandalorian' (2019)

En esta serie interpreta al mandaloriano Din Djarin. Se trata de un cazarrecompensas intergaláctico.

Además, Pascal aparece como el mandaloriano en la serie 'El Libro de Boba Fett'.

'The Last of Us'

Actúa en el papel de Joel, el hombre que se vuelve una especie de guardaespaldas y protector de Ellie (Bella Ramsey), una adolescente de 14 años.

Ambos se mueven en medio del caos en la búsqueda de salvar a la humanidad de un hongo que parece querer exterminar a las personas.

