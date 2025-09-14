Agencia EFE

El papa León XIV celebra este 14 de septiembre su cumpleaños número 70 en el Vaticano. Es el primero desde su elección pontificia en mayo de 2025.

Considerado el pontífice más joven en tres décadas, León XIV combina su origen multicultural con una misión renovadora que lo posiciona como una figura clave en la Iglesia católica del siglo XXI.

Una biografía marcada por la misión

Nacido en Chicago en 1955, Robert Francis Prevost —hoy conocido como León XIV— cuenta con raíces francesas, italianas y españolas, además de una nacionalidad peruana adquirida tras años de misión en Chiclayo.

Su historia refleja la diversidad cultural que marca su liderazgo pastoral. Esta riqueza biográfica se recoge en su nueva obra “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú y próxima a publicarse con extractos reveladores sobre su vida.

Celebraciones con música y arte en la Plaza de San Pedro

Miles de fieles se reunieron anoche en la Plaza de San Pedro para participar en un concierto sin precedentes por el cumpleaños papal.

Estrellas internacionales como Karol G, Pharrell Williams, John Legend y Andrea Bocelli ofrecieron actuaciones que fusionaron espiritualidad y cultura global. Este evento refuerza la imagen de León XIV como un líder abierto al diálogo entre la tradición religiosa y la música contemporánea.

El papa y los niños: dibujos como símbolos de paz

Desde el hospital pediátrico Bambino Gesú, niños hospitalizados enviaron al pontífice dibujos con banderas de la paz.

Este gesto conecta directamente con uno de los ejes principales de su magisterio: la construcción de puentes en medio de escenarios de guerra y conflictos que marcan la actualidad internacional.

Una agenda cargada de espiritualidad y compromiso

León XIV presidió este domingo 14 el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, un momento tradicional para dirigirse a miles de fieles.

Luego lideró una conmemoración en la basílica de San Pablo Extramuros dedicada a los mártires del siglo XXI. Estos actos públicos fortalecen la cercanía del papa con los creyentes en Roma y el mundo.

