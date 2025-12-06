Las autoridades ejecutaron 60 allanamientos en Guayaquil y Durán para desmantelar guaridas usadas por el Grupo Delincuencial Organizado Chone Killers. El Bloque de Seguridad retuvo el control de un punto estratégico y anticipó presencia permanente con la implementación del Operativo Jamaica.

El Bloque de Seguridad intervino este sábado 6 de diciembre de 2025 en sectores de Guayaquil y Durán mediante el operativo Jamaica, una acción por tierra, mar y aire que permitió recuperar zonas que habían sido tomadas por estructuras criminales.

60 allanamientos en el operativo Jamaica

El Ministerio de Defensa informó que se ejecutaron 60 allanamientos simultáneos en inmuebles utilizados por el grupo delictivo Chone Killers, relacionado con alias Bob Marley. En estos espacios, según las autoridades, se ocultaban personas secuestradas, armas, droga, vehículos robados y se planificaban extorsiones.

La intervención contó con la presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del ministro del Interior, John Reimberg, quienes supervisaron las operaciones junto al Bloque de Seguridad.

Despliegue terrestre, aéreo y fluvial para recuperar territorio

El operativo movilizó a 300 efectivos, vehículos blindados, camionetas tácticas, canes adiestrados, drones tácticos, helicópteros H145 y embarcaciones fluviales. El despliegue permitió retomar el control del recinto Los Ángeles, considerado un punto estratégico ocupado por la organización criminal.

El Gobierno anuncia presencia permanente en las zonas intervenidas

Desde el sitio, el ministro Loffredo afirmó que el Estado permanecerá en esos territorios para evitar que las bandas recuperen capacidad operativa. “Los territorios no son de los Grupos Armados Organizados; le pertenecen al Bloque de Seguridad. Estamos haciendo toma total de este territorio en Durán y nos quedaremos hasta debilitar por completo a la estructura”, dijo.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ratificó que la recuperación de espacios dominados por el crimen organizado es una prioridad nacional y anticipó nuevas intervenciones para consolidar el control estatal en zonas de alta incidencia delictiva.

Informe extra: La violencia en Ecuador

