Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, mostró este sábado su disconformidad sobre que el descanso de la final de la Copa América contra Argentina pueda ser más largo de lo habitual por el concierto que ofrecerá Shakira en el intermedio.

“Con respecto al recital, primero espero que lo disfruten. Shakira es una excelente artista para una final“, dijo en una rueda de prensa.

“A ver, cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos, o la cancha es mala para los dos, los minutos de descanso son iguales para los dos… No puedo decir es bueno, es malo, a quién favorece. No lo entiendo mucho. Creo que debería ser como cualquier partido, que sean los 15 minutos que corresponden al reglamento“, consideró.

El técnico también recordó que por salir más tarde de los vestuarios en la Copa América, para la segunda parte, se “ha multado y sancionado“.

Quejas por la organización de la Copa América

“Ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en el minuto 20 o 25 con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores, que se pueden enfriar. Uno sabe lo que cuestan esos minutos de recuperación en el vestuario”, consideró.

“Pero bueno, es para los dos. Ya está. Me enteré hoy. Había tenido algún atisbo ayer, me habían dicho que no, que no me preocupara, pero hoy me enteré que es así y ya está“, cerró.

El partido entre Argentina y Colombia se disputará este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami (EE.UU.) y Shakira ofrecerá un concierto en el descanso, el primero al estilo show del Super Bowl que se celebra en una final de la Copa América.