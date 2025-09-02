El médico ecuatoriano, Andrés Román Jarrín, obtuvo el primer lugar en la competencia mundial de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), realizada en el Congreso Mundial de Psiquiatría.

El médico ecuatoriano, Andrés Román Jarrín, obtuvo el primer lugar en la competencia de jóvenes psiquiatras de la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Este concurso es organizado por el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) y tiene como objetivo visibilizar las investigaciones de psiquiatras jóvenes.

Román Jarrín se convierte en el primer ecuatoriano en ganar esta competencia.

La investigación premiada nació en el proyecto Signature del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, España.

Román es doctorando en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, y parte del equipo del profesor Benedicto Crespo-Facorro.

El tema de la investigación fue cómo la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo y el estrés materno prenatal se relacionan con el neurodesarrollo de los hijos.

Reacción del médico ecuatoriano a la distinción

El médico ecuatoriano, Andrés Román Jarrín, reaccionó en su cuenta de Instagram a la distinción recibida.

“Fue un honor presentar mi investigación en salud mental y compartir este espacio con colegas brillantes de todo el mundo”, dijo.

Además, felicitó a la doctora Anne Stevenson (Harvard University, USA), quien obtuvo el segundo lugar.

Al doctor Dins Mironovs (Riga Stradins University, Latvia), ganador del tercer lugar.

“Su trabajo y dedicación son realmente inspiradores“, concluyó.

