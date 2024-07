El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió por primera vez tras las elecciones de Venezuela.

Durante una entrevista brindada a la red de medios locales Globo, Lula se dijo convencido de que “fue un proceso normal y tranquilo“, y que si el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se confirma, “todos tendremos la obligación de reconocerlo”.

En sus declaraciones de este martes 30 de julio de 2024, el primer mandatario sostuvo que la forma de resolver la “pelea” es “presentando las actas” para que, si hubiera dudas, la oposición apele ante la Justicia, cuya decisión “la gente tendrá que acatar“.

Sin embargo, Lula da Silva también comentó que para él es “normal ” que la oposición esté descontenta con la victoria atribuida al mandatario Nicolás Maduro.

“Es necesario que las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse y a probar por qué no están de acuerdo, así como el Gobierno tiene derecho a probar que tiene razón”, añadió.

El funcionario también criticó la cobertura de la prensa, que “trata esto como si fuera una tercera guerra mundial“, y consideró que lo que está sucediendo en Venezuela “no tiene nada grave, nada que asuste“.

Hasta ahora, Brasil celebró el “carácter pacífico” de los comicios del pasado domingo 28 de julio, pero decidió no pronunciarse sobre el resultado hasta que las autoridades electorales publiquen la totalidad de las actas del proceso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron este martes por teléfono sobre la crisis en Venezuela.

Ambos mandatarios coincidieron en que el ente electoral venezolano debe publicar cuanto antes las actas de votación.

“Los dos líderes coinciden en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de los votos en los centros de votación”, detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Asimismo, los mandatarios compartieron la perspectiva de que las elecciones venezolanas “representan un momento crítico para la democracia” en el continente y se “comprometieron a seguir en estrecha coordinación sobre este tema”.

