Kamala Harris oficializó su candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, la noche de este viernes 26 de julio de 2024.

La Vicepresidenta de EE. UU. confirmó su participación a la máxima función pública del país norteamericano a través de un mensaje en la red social X.

“Hoy firmé los formularios declarando oficialmente mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Trabajaré duro para ganar cada voto. Y en noviembre, nuestra campaña impulsada por el pueblo ganará”, mencionó.

Harris asume el liderato del Partido Demócrata tras el retiro del presidente Joe Biden, quien el 21 de julio confirmó que no buscará la reelección.

