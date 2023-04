¿A qué hora juega Barcelona en Ambato ante Técnico Universitario?

Jugadores de Barcelona festejan un gol ante Liga en la 'Casa Blanca'. Foto: @BarcelonaSC

Con tres partidos continúa la octava jornada de la LigaPro Serie A de Ecuador este 29 de abril del 2023. Los cotejos serán Deportivo Cuenca vs. Gualaceo, Universidad Católica vs. Liga y Técnico Universitario vs. Barcelona.

Deportivo Cuenca recibirá al Gualaceo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 13:00.

La U. Católica jugará con Liga en el Atahualpa a las 15:30.

Técnico Universitario recibirá al Barcelona en el estadio Bellavista de Ambato a las 18:00.

Barcelona llegará a su partido con 15 puntos, en el tercer lugar de la clasificación. En tanto, el 'Rodillo' está en el puesto 11 con 7 unidades.

La clasificación

Independiente del Valle 19 puntos

Aucas 17

Barcelona 15

Orense 14

El Nacional 12

Liga 10

Cumbayá 10

Delfín 10

Gualaceo 10

D. Cuenca 9

T. Universitario 7

Emelec 7

U. Católica 7

Guayaquil City 7

Mushuc Runa 7

Libertad 5

Golpes en el Aucas vs. Guayaquil City

Un hecho lamentable sucedió al término del partido entre Aucas vs. Guayaquil City, que se jugó este viernes 28 de 2023. Tras el pitazo final, una fuerte trifulca se llevó a cabo en el Gonzalo Pozo Ripalda.



El cotejo terminó 1-0 a favor de Aucas, con un gol agónico de Édison Caicedo. Sin embargo, el marcador quedó aparte, tras los hechos violentos que ocurrieron el terreno de juego.



Una vez se acabó el partido, jugadores de Guayaquil City, Aucas y miembros del cuerpo técnico de las dos escuadras se enfrentaron en el centro del campo. La Policía Nacional estuvo en medio de todos para apaciguar la situación, pero poco pudieron hacer.



Las discusiones continuaron y se trasladaron cerca de los túneles que dirigían al camerino, y en ese momento ocurrió lo peor, empujones y puñetes empezaron a llover.

IDV superó al Emelec

ndependiente del Valle derrotó 2-3 a Emelec en su visita al estadio George Capwell este viernes 28 de abril de 2023, por la octava jornada de la LigaPro.



El partido tuvo un protagonista inesperado, que fue el VAR. La herramienta participó en los tres goles y en las jugadas más importantes del compromiso.



Los ‘Rayados’ se mantienen como únicos líderes del campeonato ecuatoriano con 19 puntos, mientras que, Emelec sumó su quinto partido consecutivo sin ganar en la LigaPro. El ‘Bombillo’ está en la casilla 12, con siete unidades.

