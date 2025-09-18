Un helicóptero militar estadounidense se estrelló la noche del miércoles, 17 de septiembre de 2025, cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington, informó CNN citando a un funcionario del Ejército.

Más noticias

La Base Conjunta Lewis-McChord confirmó que un helicóptero se estrelló en la noche del 17 de septiembre de 2025, en una zona rural cercana a la instalación”, declaró el funcionario militar a CNN. El incidente ocurrió aproximadamente a las 21:00, hora del Pacífico, y las autoridades aún no confirmaron si hubo víctimas. La situación sigue siendo investigada y se mantiene en desarrollo, indicó la fuente.

La base militar, ubicada en el condado de Pierce, es una de las principales instalaciones conjuntas del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La proximidad de la caída del helicóptero a esta instalación generó una rápida movilización de recursos de seguridad y rescate para determinar el estado de la aeronave y de su tripulación.

En un comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston, se indicó que los agentes fueron enviados tras reportes de un posible accidente en el área de Summit Lake, al suroeste de Tacoma.

“Los agentes localizaron lo que se cree que es el sitio del accidente. Se nos informó que las fuerzas militares perdieron contacto con un helicóptero en la zona, y estamos trabajando en estrecha colaboración con JBLM para desplegar los recursos necesarios para asistir”, señaló la dependencia.

Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene protocolos de seguridad

CNN intentó obtener comentarios adicionales directamente de la Base Conjunta Lewis-McChord, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial. El Departamento de Defensa mantiene protocolos de seguridad mientras continúa la investigación y se recopila información sobre las circunstancias que rodearon la caída del helicóptero.

El incidente ocurre en un momento en que las operaciones militares estadounidenses en territorio nacional y en el exterior se mantienen bajo estricta supervisión, y la pronta respuesta de las autoridades locales y federales busca garantizar la seguridad de la población civil en las zonas cercanas a la base.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar acercarse a la zona del accidente y a seguir las indicaciones de seguridad emitidas por los organismos oficiales mientras se determina el alcance del incidente y se asegura el área afectada.

Enlace externo: Estados Unidos