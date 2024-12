El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) informó que alcanzó el límite de solicitudes de visas H-1B para 2025, este 2 de diciembre de 2024.

Las empresas estadounidenses utilizan el programa H-1B para emplear a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

El USCIS dijo que ha recibido suficientes peticiones para alcanzar el límite regular de 65 000 visas H-1B exigido por el Congreso.

Y el límite de 20 000 visas H-1B para títulos avanzados de grado, conocido como el límite de maestría.

“Enviaremos avisos de no selección a los solicitantes registrados a través de sus cuentas en línea durante los próximos días”, señaló.

El USCIS agregó que, cuando terminen de enviar estas notificaciones de no selección, el estado de los registros presentados correctamente que no seleccionaron para las asignaciones numéricas H-1B del año fiscal 2025 se mostrará:

“Seguiremos aceptando y procesando peticiones que de otra manera estarían exentas del límite“, añadió.

El Servicio aclaró que las peticiones presentadas para los trabajadores actuales con visa H-1B que hayan sido contabilizados previamente para el límite y que aún conserven su número de límite están exentas del límite de visas H-1B del año fiscal 2025.

El USCIS seguirá aceptando y procesando peticiones presentadas para:

“Animamos a los solicitantes de visas H-1B a suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre la temporada de límite de visas H-1B visitando la página de temporada de límite de visas H-1B“, concluyó el Servicio.

