María Mercedes Eguiguren: ‘Los Estados son directos responsables de la actual migración de los niños’

María Mercedes Eguiguren es docente e investigadora universitaria. Foto: Lineida Castillo / El Comercio

Lineida Castillo Redactora (I)

La migración se lleva a los más vulnerables. 4 994 niños ecuatorianos han sido encontrados abandonados en la frontera entre México y Estados Unidos, de enero de 2020 a julio de 2022. Ahora el objetivo es la reunificación familiar con sus padres.

No obstante, este fenómeno sacude al mundo por los riesgos de las travesías. Los niños en manos de los coyotes están expuestos a la trata de personas, explotación sexual, violencia, agotadores viajes y condiciones inhumanas.

¿Cómo se entiende esta realidad?

Los procesos migratorios son más complejos. Los niños, niñas y adolescentes salen solos o acompañados por la necesidad de reunificación. Los padres buscan los medios para estar junto a ellos en un determinado lugar.

¿Pero el costo es alto?

Es la mirada que se ha creado sobre la migración de menores en tránsito. Antes hay que analizar las condiciones de vida de esta población en su país, para entender la decisión de los padres.

¿Los riesgos están allí?

Sí, el tránsito de indocumentados a EE.UU. y en todas las rutas trae peligros. Son riesgos que toman los padres por la precariedad en la que viven sus hijos en este país. La decisión está moldeada por las políticas de los Estados, que no garantizan la protección de personas en tránsito o cuando llegan.

¿Cómo viven los niños migrantes en Ecuador?

Los riesgos no empiezan en la frontera, sino en su país. Los menores que migran viven en riesgo por la pobreza, falta de servicios básicos, de alimentación, vivienda, educación y salud. Esa carencia de oportunidades motiva a las familias a dejar todo y migrar.

¿Qué efectos tiene para un niño el abandono en la frontera?

Desde la psicología hay impactos emocionales negativos y pueden resultar traumáticos. Por eso los niños no deben ser separados así de sus familias.

Entonces, ¿se justifican los riesgos para migrar?

No. Se justifica el derecho de las personas a vivir juntos y tener una familia. Cuestionamos a las personas que migran, pero no analizamos la vida de los padres que tienen hasta tres jornadas de trabajo al día para subsistir; y si no trabajan, no les alcanza.

Expertos dicen que los niños viven abandono cuando los padres los dejan.

Discrepo. La enorme cantidad de remesas que ha llegado por décadas y que ha sostenido la economía del país es muestra de que migrar no implica abandono. De hecho, la migración ecuatoriana se caracteriza por mantener fuertes vínculos familiares, incluso a la distancia.

Más de 50 años de migración, ¿y las políticas de Estado?

Ha habido intentos fallidos por establecer políticas migratorias. Se piensa en los migrantes como fuente de remesas y votos en el exterior. Pero no existe lealtad política con las comunidades para atender sus necesidades y que el Estado proteja a sus familias.

¿Un niño de 4 años entiende por qué migra?

No entiende las cosas de la misma manera que los adultos; pero, dependiendo de la edad, va juzgando su realidad de vida y es capaz de tomar sus propias decisiones. Tendemos a ver a los niños como víctimas pasivas y no como actores con decisión.

¿Los padres deben explicarles las cosas?

A los niños hay que hacerles partícipes de las decisiones importantes de la familia, de modo adecuado. En un proceso que implica tantos cambios deben prepararse y dialogar. Hay que tomar en serio a los niños como seres con inteligencia, con capacidad de decisión y comprensión.

¿Qué pierde el país con la salida de los niños?

Hay debates: si la migración es una pérdida u oportunidad para los países. Pérdida en términos de población y económicos.

¿Qué encuentran en EE.UU.?

Conocemos poco sobre las condiciones de vida de los ecuatorianos en los países de destino. Pero tienen oportunidades de vida más amplias, para satisfacer las necesidades básicas y por eso tienen motivación para migrar.

¿Las políticas de ese país protegen a los menores en su territorio? ¿Eso motiva la migración?

Pueden existir esas expectativas, pero hay estudios que ponen en duda esa protección y que muestran, más bien, un régimen de controles, persecuciones, deportaciones y encierros. Es el país con más menores privados de libertad por motivos migratorios desde hace mucho tiempo.

¿Cómo se ve al país cuando hay tragedias de niños ecuatorianos en las fronteras?

Para la opinión pública, solo cuando estos hechos ocurren se dirige la atención hacia la migración y se estigmatiza. Pero no se discute cómo la migración nos atraviesa como sociedad y la carencia de políticas de Estado.