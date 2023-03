Esquizofrenia política

La esquizofrenia es una enfermedad y desorden mental que pertenece al ámbito de la psiquiatría, al perímetro de lo clínico. Algo parecido a un falseamiento de la realidad. Un tumulto de delirios y alucinaciones, de dogmas y trastornos. La radical desconexión con el sentido común y la cordura. El éxtasis y abandono de lo cuerdo.

No parece absurdo asociar la política ecuatoriana con un diagnóstico de esquizofrenia. Se parece más a un pasadizo o al patio interior de un manicomio. Nadie se entiende. Cada quien se habla, asimismo. Un denso ambiente de tensión, alboroto y enajenación envuelve todo. El sentido de la democracia y el bien común no cabe en el auge de una demencial polarización.

Atrapada en obsesiones y quimeras, la política que vivimos brilla por la simpleza de su mediocridad, su demagogia y testarudez. Vagabundea entre la amargura, la animadversión y la ceguera suicida. En el apogeo y la agitación del rencor, no hay espacio para la moderación y la mesura. Es el frenesí de la embriaguez. Los liderazgos, si los hay, colocan toda su energía en agitar las pasiones. Otros contemplan desde el cálculo. Hay una pérdida de contacto con los desafíos de la realidad. Se la desconoce desde el encierro del enajenamiento y la ignorancia.

No se discierne ni se reflexiona. Sólo hay cabida para la intransigencia y la pasión. Todo es blanco y negro. No hay matices. Las mediaciones de la racionalidad se desvanecen. No hay espacio para la opinión serena. El estado de demencia de la política desecha el valor y el sentido de la convivencia democrática. Se agranda la controversia. No se comprende la diversidad ni se procesan los conflictos. Una tribal irreflexión pone en peligro la frágil democracia.

La esquizofrenia también es el olvido y la dolorida indiferencia. Ignorar que está mal y se infringe daño. Lo que nada cuenta y nada importa. Ni siquiera su penetrante extravío. Como la locura: la política habita en otro mundo.