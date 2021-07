Emelec reclama y cuestiona el mal funcionamiento del VAR en el empate ante Barcelona

Redaccion Deportes

El empate 1-1 entre Barcelona y Emelec, en el estadio Monumental Banco del Pichicha, dejó secuelas. El mal funcionamiento del VAR al cierre del primer tiempo generó reclamos de Sebastián Rodríguez, en capitán azul, y de Ismael Rescalvo, el entrenador de Emelec. El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, anunció que se pedirá un informe a la empresa encargada de operar el sistema.

El reclamo de los azules fue porque el monitor del árbitro Luis Quiroz, ubicado a un costado de la cancha, no funcionó al momento de revisar una jugada polémica entre Alexis Zapata y Mario Pineida. Rescalvo también reclamó porque en el primer minuto del segundo tiempo no se advirtió una supuesta falta del golero Javier Burrai en contra de Zapata. Este último al caerse empujó la pelota con la mano y eso le significó irse expulsado del partido.

En la conferencia de prensa, Rescalvo habló del tema. “Con respecto al VAR, soy el menos indicado para decir a los estamentos que organizan, sobre si debe estar o no debe estar el VAR. Lo que sí tengo claro es que, si no están preparados para utilizarlo, no se puede poner. Lo de hoy ha sido un ridículo, tenía amigos en España y Colombia, y todos quedaron completamente sorprendidos por lo sucedido, que funcionaba, luego no, estaba inactiva, luego se volvió activar”, dijo el entrenador.

El capitán Rodríguez también fue muy crítico y reclamó porque el VAR no funcionó el momento de revisar la supuesta agresión de Mario Pineida a Zapata. La LigaPro, a través de un comunicado, anunció que se pedirá un informe a la empresa encargada de manejar el sistema.

Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, también se pronunció en sus redes sociales y lamentó lo ocurrido. “Aunque comprendo los múltiples insultos y amenazas les vuelvo a recordar: LigaPro NO contrató el VAR, LigaPro NO opera el VAR, LigaPro no es tiene injerencia en el VAR. Es una pena lo ocurrido hoy, esta empresa deberá dar explicaciones por el desastroso desempeño de su sistema”, puso.

Con el empate en el clásico, Emelec quedó encaminado a ganar la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. En la última fecha necesita sumar un punto o que Barcelona no gane a Macará en el Monumental. Los eléctricos jugarán ante el Manta.