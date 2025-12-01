Ecuador se destacó en los Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho-Lima con medallas de oro en atletismo, judo y deportes ecuestres, mejorando en el medallero en la jornada del 1 de diciembre del 2025.

Ecuador brilla en velocidad y relevos mixtos

El equipo de Ecuador se llevó la medalla de oro en los 4×100 metros relevos mixtos con un tiempo de 41.520 segundos. El cuarteto estuvo compuesto por Nicole Dayci Caicedo Arce, Gabriela Anahí Suárez Suárez, Katriel Aldair Angulo Méndez y Anderson Jair Marquinez Espinales.

Con este triunfo, Ecuador suma 22 medallas de oro hasta las 18:55 del 1 de diciembre, manteniéndose en sexto lugar del medallero, pero a solo una presea de alcanzar la quinta posición general.

El medallero hasta el momento está liderado por Colombia (85 oros), seguido de Venezuela (59), Perú (45), Chile (32), Guatemala (23) y Ecuador (22).

Ecuador manda en judo con tres oros

El equipo de Ecuador en judo también destacó durante la jornada:

Jonathan Benavides (-66 kg): oro tras imponerse con ippon a Willis García (Venezuela).

oro tras imponerse con ippon a Willis García (Venezuela). Juan Ayala (-60 kg): oro venciendo a Mateo de Jesús Ortiz (Paraguay).

oro venciendo a Mateo de Jesús Ortiz (Paraguay). Astrid Gavidia (-57 kg): oro frente a Audreys Pacheco (Venezuela).

Oro ecuestre para Ecuador

Ecuador brilló en adiestramiento mixto en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025. Julio César Mendoza se coronó doble campeón con oro en Free Style Mixto y Adiestramiento Individual General, mientras que Franziska Klinkicht sumó plata y bronce.

El medallero de Juegos Bolivarianos (hasta las 19:00 del 1 de diciembre del 2025)