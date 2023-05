El Presidente Guillermo Lasso estuvo el martes en la Asamblea para defenderse en su juicio político. Hoy, miércoles 17 de mayo del 2023, disolvió el Parlamento de forma constitucional. Foto: Patricio Terán /EL COMERCIO

Jorge R. Imbaquingo (I)

Fue sorpresivo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, activó la llamada muerte cruzada, para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones que completen su período con nuevos funcionarios hasta 2025. Pero ¿cómo funciona la muerte cruzada en Ecuador?

La muerte cruzada es un dispositivo que está descrito en el artículo 148 de la Constitución. Es una figura implementada como tal en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en el 2008, que permite disolver a al Asamblea sin romper el orden democrático.

Pasos para activar la muerte cruzada

En primer lugar, la muerte cruzada debe ser expuesta como una voluntad del Presidente de la República, mediante el Decreto Ejecutivo 741. Guillermo Lasso lo hizo así, y lo comunicó a las 07:00 de este miércoles 17 de mayo del 2023 a través de una cadena de radio y televisión.

La Constitución establece tres causales para llegar a la muerte cruzada.

La primera es si el Parlamento se hubiese arrogado funciones que no le competen. Para activar el procedimiento por esta causal, el Presidente de la República debe enviar el decreto para un control de la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, en los considerandos del texto de Lasso, no se menciona esta causal, por lo que no necesita el pronunciamiento de la CC, aunque sectores como el Partido Social Cristiano y Unidad Popular ponen en duda esto.

La segunda causa es si la Asamblea de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, algo que el Presidente Lasso mencionó sin mucha profundidad en su discurso. Si la aplicaba por ese lado, no hubiese necesitado dictamen favorable de la CC.

La tercera causa es por grave crisis política y conmoción interna. Esta fue literalmente enunciada por el Presidente Lasso, tanto en su discurso en la cadena nacional, como en los considerandos y resoluciones del Decreto 741.

Lo que sigue tras activar la muerte cruzada en Ecuador

Una vez firmado el decreto, la Asamblea Nacional automáticamente queda cesada en sus funciones. Así, los legisladores se quedan sin cargos y no tienen posibilidad de reclamar una restitución política ni pecuniaria, según el criterio jurídico del Ejecutivo, expresado en el Decreto 741.

Según este documento, los funcionarios administrativos de la Asamblea que tienen contratos ocasionales corren la misma suerte que los parlamentarios cesados. Mientras quienes tienen contratos definitivos se mantendrán en sus cargos.

Nuevas elecciones en Ecuador

El decreto implica que el CNE tiene que convocar en máximo siete días a elecciones legislativas y de la Presidencia. Los funcionarios que resulten ganadores tienen que posesionarse y terminar el período hasta el 2025.

El artículo 148 no establece cuánto tiempo dura el lapso en el que el Presidente gobierne con la legislación de la CC. Se entiende que todo dependerá de cuando el CNE llame a elecciones y el período que transcurra y, además, si hay una segunda vuelta, lo que ampliaría este lapso.

