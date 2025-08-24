La Policía Nacional detuvo este domingo 24 de agosto de 2025 a un hombre y a una mujer que transportaban material explosivo con destino a Colombia. Según las primeras investigaciones, los artefactos serían entregados a grupos armados colombianos para la ejecución de atentados terroristas.

Ecuador suministraba artefactos a Colombia para atentados terroristas

El hallazgo ocurrió en la localidad de San Gabriel, provincia de Carchi, en la frontera norte de Ecuador. Los agentes efectuaban un control rutinario cuando detuvieron un camión para una revisión más exhaustiva. Durante el registro, descubrieron que en el vehículo se ocultaba una gran cantidad de explosivos.

Entre el material decomisado se contabilizaron 25 000 metros de cordón detonante y 3 750 envolturas de emulsión explosiva tipo Emulnor. Además, la Policía retuvo el camión y los teléfonos celulares de los dos implicados, que quedaron bajo custodia.

De El Oro hacia Colombia

En un comunicado oficial, la Policía explicó que el cargamento salió de la provincia de El Oro, en la frontera sur con Perú, y tenía como destino final Colombia. Allí, según las investigaciones, el material iba a ser usado por grupos armados en acciones catalogadas como terroristas.

La agencia EFE informó que las autoridades ecuatorianas trabajan en coordinación con sus pares colombianas para determinar qué organización recibiría los explosivos. La Fiscalía abrió una investigación previa por delitos relacionados con el transporte ilegal de material bélico.

Lo atentados en Colombia

El Gobierno de Colombia ha confirmado la captura de dos sospechosos por el atentado con un camión bomba ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Cali, que dejó seis muertos y 71 heridos.

La explosión se registró en la transitada Carrera Octava, cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Todas las víctimas fueron civiles, entre ellas un menor. Un segundo vehículo cargado con explosivos no alcanzó a detonar.

El Gobierno informó que uno de los capturados, alias ‘Sebastián’, pertenece al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Marlon’ y vinculada con el narcotráfico.

Según el Gobierno de Colombia, estas estructuras no responden a una confrontación política, sino a mafias internacionales asociadas con carteles de México, Albania e Italia. Señaló que los ataques son una represalia a los operativos contra el EMC en el Cañón del Micay.

La jornada violenta se extendió a otras regiones. En Florencia, Caquetá, un artefacto explotó la madrugada del 22 de agosto en pleno centro, a una cuadra de la Alcaldía. Además, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado, causando la muerte de 12 uniformados durante una operación contra cultivos ilícitos.

