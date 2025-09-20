El Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó a la Corte Constitucional que resuelva con rapidez las demandas presentadas contra el Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa convocó a una Asamblea Constituyente.

El organismo electoral tomó esta decisión durante la sesión del sábado 20 de septiembre de 2025, en la que aprobó el inicio del proceso electoral del referendo 2025, pero dejó pendiente el trámite de la Constituyente.

La noche del viernes 19 de septiembre, la Corte Constitucional admitió a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto 148.

En algunos expedientes negó la suspensión provisional, pero en otros concedió medidas cautelares. Con ello, los artículos principales del decreto quedaron suspendidos hasta que los jueces emitan un pronunciamiento definitivo.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó al Pleno que, en virtud de estas resoluciones, el organismo debía abstenerse de tratar la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Por eso, la sesión se centró únicamente en los decretos 147 y 149, que contienen las preguntas sobre bases militares extranjeras y financiamiento estatal a partidos políticos.

Pedido de celeridad del CNE a la Corte Constitucional

En su resolución, el CNE destacó que resulta indispensable que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento con celeridad sobre el Decreto 148.

Según el organismo, un fallo oportuno permitirá optimizar los recursos técnicos, humanos y económicos que requiere la organización de un proceso electoral de esta magnitud.

El CNE señaló además que, si la Corte declara constitucional el Decreto 148, la definición temprana del procedimiento permitirá unificar el calendario electoral del referendo con el de la Asamblea Constituyente, lo que evitaría organizar dos procesos en fechas distintas.

Mientras tanto, el CNE continuará con la preparación del referendo 2025, aprobado con cuatro votos a favor, que incluye las dos reformas parciales a la Constitución. La consulta sobre la Asamblea Constituyente quedará en suspenso hasta que exista un pronunciamiento definitivo de la Corte.