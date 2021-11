Cartas al director / 28 de noviembre del 2021

Redacción Elcomercio.com

“Sr. Presidente Constitucional del Ecuador”

Carlos Bustamante Salvador

Producto de la emisión y aprobación por consulta popular de la Constitución de la República en octubre del año 2008, del Decreto Ejecutivo 632 del 27 de enero del 2011, del Código Orgánico Integral Penal de enero del 2014 y del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público de junio del 2017, la fuerza pública se ha des-institucionalizado, restando notablemente su capacidad operativa, preventiva y disuasiva.

Los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de cada fuerza fueron eliminados entregando toda su capacidad a la Senain (Secretaria Nacional de Inteligencia), que se encargó de la vigilancia y neutralización de los ciudadanos opositores al régimen del período 2007 – 2017. (Rafael Correa).

En el período 2017 – 2021 (Lenín Moreno), la Senain se transformó en CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), sin que sus acciones logren determinar los responsables de la entrega dolosa del país al narcotráfico, cuyos tentáculos se apoderaron de la política y de los sectores estratégicos del Ecuador, creando una sociedad altamente polarizada política y económicamente, violenta, desnaturalizada, causando confusión y caos especialmente en los mal denominados centros de rehabilitación social convertidos maliciosamente en lugares de hacinamiento, violando los más elementales derechos de los detenidos.

Señor Presidente de la República, de manera urgente forme un equipo de profesionales destacados en las áreas de derecho penal, constitucional, criminología, criminalística, sociología, antropología, psicología, rehabilitación social y control de estupefacientes y psicotrópicos, entre otros, que redacten, enmienden y/o reformen los libros fundamentales de derecho penal, control de drogas, lavado de activos y delitos conexos, que permitan delinear una política criminal de prevención y protección a la ciudadanía, ordenando, institucionalizando y legitimando la presencia de las fuerzas del orden, de la administración e investigación de los cuerpos judiciales y sobre todo rehabilitando a las personas que cumplen medidas cautelares.

Profesionales que, conjuntamente con la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, codificarán los cuerpos legales para su aprobación y transformación del país en el menor tiempo.

El país requiere paz, armonía y orden para su desarrollo económico y social.

“La Carita de Dios”

Fernando García Gaibor

Fue la mañana del domingo, 21 de noviembre de 2021. Un grupo de funcionarios (no empleados) del Municipio, gente de oficina, que, convocado por la máxima autoridad -justamente ausente de semejante trabajo- laboraba manualmente bajo el sol candente de aquella parte norte de la urbe, de clima más bien seco, en favor de la comunidad; en favor de Quito, “Carita de Dios”, próxima a celebrar “su cumpleaños”, o – en verdad- su “in-cumpliaños”; en favor directo de los moradores del barrio; un barrio popular, de clase media y pobre. Barrio pletórico de votos para las próximas elecciones. Arreglaban un parque: unos con palas, otros con asados, otros con machetes; aquellos con sacapicos; e inclusive, alguna funcionaria, sin herramientas; directamente con sus manos, sin guantes, tocando, recogiendo la yerba cortada; y con ello, asimilando en su propio cuerpo, en el cuerpo esbelto de oficinista elegante, millones de virus y bacterias, impregnados y depositados por las mascotas del barrio y por otros “coautores” del hecho, en la yerba espontáneamente nacida o en el césped que alguna vez sembraron obreros del Cabildo. Coautores entre los que figuran los bien conocidos borrachitos de la vecindad, o alguno de los mosalvetes que jamás escuchó hablar de la elemental educación de antaño, directamente, allí, en la yerba, en el césped del parque, escudados por un poste, o, en algunos casos, a “pampa abierta”. Poco educada gente y mascotas que a esta altura de su evolución -evolución de unos y otros-, y, en el caso de los segundos, a pesar del inmenso amor de que son objeto, en ocasiones más fuerte que el que reciben los “bebés humanos”, no diferencian entre “SS.HH.” y espacios de esparcimiento para los moradores del barrio. Claro, sin haber sido educados, dejan sus huellas, “sus marcas”, donde mejor les parece, donde les agarra el susto, el apuro, la necesidad, contribuyendo con ello -con su mala educación- a ensuciar de lo lindo a la “Carita de Dios”, para que se cumpla el viejo slogan: “Lindo Quito de mi vida”, con tu carita bien, pero bien “sucita”.

¡El mundo y la isla libre y democrática por 72 años!

Juan Carlos Cobo Rueda

La Formosa de los portugueses, españoles y holandeses pasó a China en 1683. Japón la ocupó en 1895, luego de la II G. M. volvió a China y en 1949 los anticomunistas se refugiaron allí. Aislada por las sanciones económicas y políticas del “PCCH” con ejército de misiles espaciales y ¿bases-puertos por el mundo?

Pese a ello, para varios países que sufrieron el socialismo en la E. Oriental, “es un país libre y sin Covid-19”. ¿Y en la meca de los semiconductores se juega la democracia y libertad del mundo? EE.UU. y 15 países han enviado ejércitos para frenar al dragón, “no pudiendo hacerlo en la ONU de China y Eje Totalitario de Rusia y 134 países”. En 1951 China invadió el Tíbet, controla a Nepal, Afganistán con los talibanes, enfila contra India, Filipinas y amenaza a Australia por el armisticio Aukus. Dueña, prestamista y fábrica del mundo con la Élite Mundial. Su aliado Rusia se anexó Crimea en 2014 y apoya a los separatistas de Donbás en Ucrania. Sostienen y se aprovechan de los recursos de países con los Castro, Ortega, Chávez, Maduro, Correa, Moreno, Kirchner, Evo, Fernández, etc. Con desaparición a opositores: Tenzin D. Rimpoché, A. Navalny, A. Nisman, J. Gabela, L. López, F. Albán, F. Maradiaga, en Cuba 5 generales ¿suicidados?, etc. Y no les importa la miseria y crimen que sufren sus pueblos. El “PCCH” con campos de concentración con defensores de la prensa y los derechos humanos, credos, etc. Infiltran a gobiernos, medios, universidades, científicos, etc. ¿El general Milley de EE.UU. en conversas con el “PCCH”? El pívot Kanter de los Boston Celtics por la libertad del Tíbet: con amenazas de muerte en la web, fin de la transmisión de los partidos de su equipo, ¿esclavitud para artículos de la NBA?, etc. Importante refugiado: EE.UU. ya tiene visos totalitarios. ¿Las fraudulentas elecciones 2020 a Trump? ¿China amo del mundo en Taiwán o Filipinas, India, Europa Oriental, M. Oriente, África, Venezuela, Ecuador con la Comemar y 1.2 millones de km2 mutilados, pesca brutal, intereses al chulco…, Nicaragua, Argentina, Bolivia y el mismísimo EE.UU.?

Viva la fiesta…

Romel Merchán Herrera

Con gran preocupación se escucha noticias de países que analizan tomar medidas por incrementos de casos de covid, en una forma acelerada, es el caso de Alemania y otros países Europeos. En el caso del Ecuador, según autoridades sanitarias, los casos de covid han aumentado y es lógico, la gente se ha confiado, creyendo que basta estar vacunado para dar rienda suelta a su libertad de armar fiestas. Las autoridades también han dado toda libertad, han autorizado el 100 por ciento de aforo, en el caso de Quito, que se apresta a celebrar sus fiestas de fundación, han liberado el uso de las llamadas chivas, conciertos y otros actos.

Debemos ser conscientes de que la pandemia no ha terminado, al contrario, los contagios se han incrementado en estas últimas semanas, como resultado del gran feriado, cosa que no lo podemos negar. Entonces, ¿qué hacer? Cuidarnos y tomar las debidas precauciones personales, dado que las autoridades encargadas del control no les interesa tomar medidas, para precautelar el bienestar de la población, no permitamos que la fiesta domine nuestros impulsos, hagamos conciencia de que la situación de peligro, por la pandemia, no ha terminado.