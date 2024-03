Cartas a Quito / 24 de marzo del 2024

Redacción Elcomercio.com

Hay que acabar con el linchamiento mediático

Hay gente que ‘reenvía muchas veces’ collages forjados, donde aparece gente buena. Se nutren del chisme, sin esperar la verdad. Ojalá pase la ley que termine con el ‘linchamiento mediático’, que hasta ahora produce gente que se escuda en el anonimato de las redes. Conducta arriesgada la de reenviar estos mensajes, que atañen al ámbito de la justicia, o, con responsabilidad ulterior, al informativo. El derecho a la honra, a la presunción de inocencia, debe prevalecer sobre la impulsividad cognitiva y terquedad de gente irresponsable que juega con la reputación de las personas. Una cosa es la libertad de pensamiento, y otra muy diferente, la de contribuir a la falacia, a las medias verdades, a la mendacidad que daña. ¿Qué tal si tú, o alguien de tú familia es el que aparece, vilmente publicado en un collage? Hay que combatir el linchamiento mediático (S. Correa, 2024). La gente buena no se lo merece. Si no te consta, mejor no hables, no reenvíes, no juegues con la reputación de la gente.

Diego Fabián Valdivieso Anda

¿Subirá el costo de los alimentos por el alza del IVA?

Por supuesto que si, en ¿cuánto?, espacio para la especulación. Un ensayo técnico servirá de guía para que el Gobierno emita el criterio oficial. El costo de los alimentos a nivel de mercado mayorista es variable, sus componentes son: precio de venta del productor (variable), precio del transporte (flete) y utilidad del intermediario. Los insumos del precio de venta del productor (PVp), por ley no gravan IVA, los insumos del flete gravan IVA y la utilidad que es un % del PVp más flete, grava IVA. En consecuencia el precio del transporte es la variable que marca el incremento del costo de los alimentos cuando el IVA sube del 12% al 15%. El precio del flete es igual al producto del costo-hora-camión (C-H-C) y el tiempo de ciclo (Tc), los insumos del primero gravan IVA, no así los del segundo. El C-H-C = costo directo (CD) + costo indirecto (CI) + utilidad del transportista (U). Considerando que CI = 0,25CD y, U = 0,10(CD+0,25CD), el C-H-C = 1,37CD. El costo directo es igual a los costos: de propiedad (CP) + mantenimiento (CM) + operación (CO). El tiempo de ciclo es la sumatoria de los tiempos de: carga, recorrido de ida, descarga y, recorrido de vuelta, los tiempos de carga y descarga deben ser cronometrados, el tiempo de ida(cargado) igual a recorrido entre velocidad de ida, tiempo de vuelta (descargado) igual a recorrido entre velocidad de vuelta. Se desea conocer el incremento del costo de los alimentos por el alza del IVA del 12% al 15%. Utilizando un camión Hino, potencia 276 HP, capacidad 12,9 Ton, Precio 160 000 USD, transportar arroz 280 quintales, desde Macará a Quito 720 Km, el precio del flete con IVA 12% es USD 980,74 y con IVA 15%, 993,83, incremento USD 13,09, igual al 1,4%. También Tomate, 670 cajas de 42 libras, desde Pimampiro a Quito, distancia 98 Km, precio del flete con IVA 12% USD 172,49 y con IVA 15% USD 174,78, incremento USD 2,29 igual a 1,3%. Además, transportar fruta a granel, piñas, papayas, naranjas y verde, 18 000 libras, desde El Carmen Manabí a Quito, 210 Km, el flete con IVA 12% es USD 326,44 y con 15% 330,79, incremento USD 4,35 igual a 1,3%. Conclusión: el incremento del costo de los alimentos por el alza del IVA, en el mercado mayorista no debe ser mayor al 1,5% del costo actual.

Marco A. Zurita Rios